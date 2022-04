Vanessa Incontrada ha fatto sognare mostrandosi incredibile. Tra lo sguardo e le labbra non si sa da che parte guardare. I fan sono nel delirio.

Fascino travolgente, lineamenti angelici e curve ipnotiche. Vanessa Incontrada ha fatto sognare i fan mostrandosi per l’ennesima volta incredibile. Conduttrice e attrice, di origini spagnole, si è distinta nel panorama dello spettacolo con la partecipazione a noti format, film e fiction. Conosciuta per le sue lentiggini, il tempo sembra per lei essersi fermato tanto la sua bellezza è invariata.

Oltre ai successi sugli schermi ha raggiunto un grande seguito sui social in particolare su Instagram. 2,4 milioni di follower, il suo feed è un tripudio di foto da infarto in cui si mostra divina tra i momenti trascorsi negli studi televisivi e sui set nonché gli attimi spensierati al fianco della sua splendida famiglia.

Mamma di Isal, è legata dal 2007 all’imprenditore toscano Rossano Laurini. Sul suo feed da sogno non mancano attimi felici al loro fianco. Accanto a questi se ne aggiungo molti tra set e shooting capaci di far battere i cuori dei fan, come è accaduto con l’ultimo condiviso, subito grande successo.

Vanessa Incontrada fa sognare: fascino irresistibile

