Primark, nuova apertura in centro città: maxi store negli spazi di un negozio storico. Clamoroso

Primark apre i battenti in un’ennesima città d’Italia, negli spazi di un centro commerciale storico prendendo il posto di una storica insegna: stupore totale per i cittadini.

Abbigliamento, accessori, prodotti per la casa. Primark è un’emporio low cost diventato conosciuto in tutto il mondo. Azienda irlandese, nata nel 1969, in questi anni la sua espansione è stata capillare: dagli Stati Uniti, al Regno Unito, alla Francia, al Belgio, lunga la lista dei paesi che ospitano questa catena d’abbigliamento. Tra questi non manca all’appello l’Italia.

Sbarcato per la prima volta nel Bel Paese nel 2016 ad Arese, zona a nord di Milano, nel corso degli ultimi anni ha aumentato il numero di negozi sparsi per tutta la penisola. I suoi mega store hanno tappezzato diverse città italiane, per la gioia di cittadini e turisti.

Questo colosso dell’abbigliamento è molto apprezzato per la sua ampia offerta e i suoi prezzi stracciati. Tra i suoi enormi spazi sono esposti tantissimi generi di consumo, legati al settore moda e casa, portando a soddisfare tutti i gusti.

Meno di una settimana fa ha fatto battere i cuori dei milanesi con la nuova apertura in pieno centro del capoluogo lombardo. In via Torino 45 è stato inaugurato il primo centro meneghino targato dall’azienda irlandese, in uno spazio ampio di più di 5mila metri quadri. A questo si aggiunge una prossima apertura in un’altra città molto conosciuta.

Primark, maxi store negli spazi di un negozio storico di una nota città d’Italia

L’avanzata di Primark non si ferma a Milano. Un suo maxi store sta approdando in un’altra nota città del nord al posto di un negozio che ne ha fatto la storia.

Un negozio un tempo centrale tanto da aver alle spalle una storia lunga 60 anni. Tuttavia ha visto la chiusura a seguito di affari poco redditizi e scarso interesse in città, nel 2018, portando a rendere vuoti per anni i suoi spazi suggestivi. A rianimarli sarà proprio Primark che arriva così in una famosa città di mare: si tratta di Genova.

Il negozio in questione è l’ex Rinascente, situato nella centrale via XX Ottobre, punto vendita molto conosciuto che ha fatto discutere a seguito della chiusura della sua saracinesca. Articolato su 3 piani, grande più di 7 milia metri quadrati, ospiterà prossimamente i prodotti targati dal colosso irlandese per la felicità della cittadinanza.

Se i più nostalgici rimpiangono la vecchia insegna, molti sono entusiasti per il nuovo arrivo che porta con sé più di 200 assunzioni. I lavori di apertura sono in corso: la loro conclusione e la conseguente apertura dei battenti del nuovo store sembra essere prevista per il 2024.