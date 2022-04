Raoul Bova mostra i suoi figli, la somiglianza è davvero incredibile – FOTO

Raoul Bova in uno scatto insieme ai suoi figli: l’immagine spiazza i fan per una somiglianza veramente clamorosa e inaspettata

Negli ultimi 30 anni, Raoul Bova è stato senza dubbio uno degli attori italiani più apprezzati. Una lunga carriera, iniziata negli anni Novanta, che con i primi ruoli importanti lo ha subito proiettato ai vertici nel mondo nostrano dello spettacolo.

Autentica icona di fascino molto apprezzata dal pubblico femminile, ancora oggi, Raoul mantiene una aura imperturbabile e magnetica, anche superati i 50 anni. Ora, tra le nuove fiction, lo stiamo apprezzando all’interno di Don Matteo 13, nella figura di un parroco, don Massimo. Un ruolo davvero particolare, per il quale non sono arrivati però solo riconoscimenti, ma anche qualche critica.

Nella vita privata, come noto, Raoul ha una relazione dal 2013 con l’attrice spagnola Rocio Munoz Morales, da cui ha avuto due figlie, Luna e Alma. Ma ha anche due figli maschi nati dal precedente matrimonio con Chiara Giordano. I due giovani, Alessandro Leon e Francesco, nati rispettivamente nel 2000 e nel 2001 hanno oggi più di vent’anni.

Raoul Bova, la foto impressionante: ricordo di un viaggio indimenticabile, ecco come sono oggi i suoi figli

Su Instagram, Raoul, che ha un seguito notevole – quasi 800 mila followers – ci mostra i suoi figli, in uno scatto riguardante un viaggio in Francia, con Le Mont-Saint-Michel sullo sfondo. Non si può fare a meno di notare come ci sia una notevole somiglianza con il padre.

Alessandro Leon ha una corporatura più robusta e capelli ricci, nel volto si intravede comunque qualcosa di suo padre. La somiglianza maggiore, soprattutto nei lineamenti, ce l’ha però Francesco. Entrambi, dopo la separazione dei genitori, hanno mantenuto un ottimo rapporto con il padre, e in generale la famiglia ha continuato a volersi bene, seppure in una forma diversa rispetto a prima.

I due ragazzi sono piuttosto riservati e, per non avere privilegi, fino a qualche anno fa preferivano tenere segreto il loro cognome. Cosa che Alessandro, sui social, fa ancora.