Riapre il parco di divertimenti più amato, le date e le grandi novità

Per il parco sono stati investiti oltre venti milioni di euro per far sì che possa tornare ai suoi albori. Ecco come.

L’obiettivo è quello di ritornare agli alti livelli pre pandemia a partire dal 2023, per questo è stato fatto un investimento economico che possa garantire un numero di visitatori cospicuo.

Stiamo parlando di uno dei parchi divertimento più amati e importanti d’Italia: Gardaland.

E’ un parco attrazioni che sorge a Ronchi tra i comuni di Castelnuovo del Garda e Lazise, in provincia di Verona. E’ adiacente al Lago di Garda, seppure non si affaccia su di esso.

Il parco giochi è stato il primo in Italia ad aver sviluppato un protocollo anti Covid che gli ha permesso di ripartire in sicurezza.

Ma oggi, un importante progetto è stato studiato per il parco avventura, ideale per tutta la famiglia.

Scopriamo di cosa si tratta nella seconda parte del nostro articolo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> Bershka, l’apertura in centro città: il negozio che ha fatto impazzire i giovani

A Gardaland debutta Jumanji: tutte le novità

Jumanji The Adventure è una dark ride per avventurieri. Sugli schermi la giunga di Jumanji che fa calare tutti gli ospiti nel film cult degli anni ’90.

L’unica attrazione al mondo ispirata alla celebre serie cinematografica di Sony Pictures così che il parco diviene una vera e propria attrazione internazionale. Perfino le stanze del Gardaland Hotel sono a tema Jumanji, quattro di esse sono uniche al mondo.

La mappa delle attrazioni si modifica e quella a tema Jumanji va a sostituire la storica ”Valle dei Re” di Gardaland.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ———–> Apre il primo superstore d’Italia: il più importante in Europa. Tutto quello che c’è da sapere sul Merlata Bloom

Il simbolico taglio della liana ha segnato l’apertura ufficiale dell’attrazione. Si parte con il gioco a bordo della storica vettura del film, il percorso ruota su se stesso e simula i movimenti di un fuoristrada. A rendere ancora più coinvolgente l’avventura le maxi proiezioni che fanno sentire gli ospiti protagonisti della storia. Nell’esclusivo shop è possibile acquistare tutti i gadget brandizzati Jumanji.