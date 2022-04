Giorgia Rossi ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi incredibile. Subito è un tripudio di like e commenti: la visione alza la temperatura.

Fascino a non finire e curve esplosive. Giorgia Rossi è tornata a far sognare il popolo del web con la sua bellezza da infarto capace di far battere i cuori del pubblico, in estasi davanti a tanta bellezza.

34 anni, di Roma, il suo volto è diventato conosciuto nel mondo del giornalismo sportivo: da Sky è passata negli ultimi anni a DAZN, distinguendosi con la sua bellezza e il suo talento.

Giornalista e conduttrice ha così coronato il sogno di seguire le partite in diretta. Spesso mostra i momenti trascorsi sul campo sulla sua seguitissima pagina Instagram. 499 mila follower, il suo feed è un tripudio di foto da infarto accomunate dal suo fisico incredibile e i suoi lineamenti angelici.

L’ultima ha esordito il medesimo effetto scatenando i fan in un tripudio di cuori e complimenti.

Giorgia Rossi fa sognare: mise irresistibile, fan in estasi

