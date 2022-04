“Un Posto al Sole”, la crisi di Raffaele: il portiere si mette nei guai

Un Posto al Sole: Raffaele Giordano in crisi con Ornella. I due, dopo tanti anni di matrimonio, si ritroveranno a vivere un momento difficile

Raffaele Giordano e Ornella Bruni sono una delle coppie più amate di Un Posto al Sole. Lui portiere di Palazzo Palladini, uomo semplice e poco benestante, lei dottoressa Milanese che si trasferì a Napoli per questioni di lavoro. Non avrebbe mai pensato di potersi innamorare di un uomo come lui, eppure così è stato e da allora non si sono più lasciati.

Ornella e Raffaele sono sempre stati una coppia stabile, hanno superato ogni tipo di tempesta rimanendo sempre uniti. E ora, per la prima volta in più di vent’anni di amore, le cose tra di loro stanno prendendo una piega inaspettata. Infatti, Ornella e Raffaele stanno vivendo la loro prima vera crisi di coppia da quando si sono sposati tanto tempo fa.

Un Posto al Sole: la crisi di Patrizio Giordano: interverrà Viola

Tutto è cominciato quando Patrizio ha deciso di trasferirsi a Barcellona: in quel momento, Patrizio avrebbe voluto più sostegno da parte di sua moglie, invece Ornella ha supportato a cuor leggero suo figlio senza preoccuparsi. In seguito, Raffaele ha conosciuto Elvira al corso di sommelier, ovvero la mamma di Samuel. Tra i due è partita una dolce complicità che ha confuso ancora di più Raffaele, che in questo momento si sente davvero molto solo a causa di quello che sta succedendo a casa con Ornella.

Intanto è tornata Viola a Napoli, che si sta ritrovando ad assistere con molta preoccupazione e da vicino, la crisi che sua mamma sta vivendo con Raffaele. La professoressa deciderà di parlare con Ornella per cercare di convincerla a ricucire le cose con il marito, perché la cosa più sbagliata che potrebbe fare, è dare Raffaele per scontato.

Insomma, non è proprio un bel momento per la coppia e i fans temono davvero il peggio: è arrivata la fine del matrimonio di Ornella e di Raffaele?