“Un Posto al Sole”, la crisi di Rossella: il nuovo arrivato stravolge tutto

Rossella Graziani sta vivendo un momento molto particolare ad Un Posto al Sole: adesso ci sarà un nuovo arrivato che metterà tutto in discussione

Rossella Graziani, da quando ha cominciato il tirocinio in ospedale, ha visto la sua vita cambiare in un modo del tutto radicale. Infatti, la sera prima di iniziare, ha conosciuto Riccardo: il suo superiore e l’uomo che l’avrebbe fatta innamorare. C’è solo un problema: oltre ad essere il suo capo, Riccardo è anche – o meglio dire, ancora – sposato.

In ogni caso, Rossella e Riccardo sono riusciti a superare molteplici prove. Lui è sposato ma ha intenzione di divorziare da Virginia, perché lei lo ha tradito con suo fratello. E ora, pur lavorando nello stesso ospedale, Riccardo non ha occhi che per Rossella. Quest’ultima, finalmente sta cantando vittoria: anche se sente ancora un po’ la competizione con Virginia, può chiaramente vedere che Riccardo vuole stare soltanto con lei e non tornare dunque con la sua ex moglie.

Un Posto al Sole: Rossella in crisi per l’arrivo del fratello di Riccardo

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Regina Elisabetta ancora problemi di salute, stop ai suoi impegni. Royal Family trema, cosa sta succedendo

Adesso però sta per arrivare un’altra prova. A Napoli piomberà proprio lui, il fratello di Riccardo. Quest’ultimo sarà molto turbato e non vorrà avere niente a che fare con lui, non dopo quello che è successo. Rossella, non capisce perché non può semplicemente perdonarlo, considerando che oramai il matrimonio con Virginia è una storia passata. Dunque, la crisi di Riccardo, metterà nuovamente tutto quanto in discussione, anche perché Rossella non potrà fare a meno di pensare che il suo fidanzato sia semplicemente geloso della ex moglie Virginia.

Ora che le cose tra loro stavano finalmente procedendo nella giusta direzione, qualcosa potrebbe nuovamente rompersi: e se Riccardo capisse di provare ancora dei sentimenti per Virginia, grazie al ritorno del fratello nella loro vita?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Mitica coppia”: Federica Pellegrini, attimi travolgenti con una persona speciale. I fan si sciolgono – FOTO

Ci aspetta un lungo periodo di crisi per Rossella, che vedrà il suo fidanzato sempre più distante: insomma, sembra proprio che qualcosa tornerà a rompersi tra di loro.