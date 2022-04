Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri beccato in flagrante da Maria De Filippi: la situazione era sotto gli occhi di tutti

Vederli nuovamente l’uno di fronte all’altra nello studio di Uomini e Donne è stato a dir poco emozionante per i fan che li seguono da tempo. Riccardo e Ida, che hanno vissuto un’intensa storia d’amore durata anni, ad oggi sembrano aver deposto l’ascia di guerra che, in passato, non aveva permesso loro di costruire un rapporto sereno.

Attualmente la Platano sta conoscendo il corteggiatore Ilie, il quale, nonostante la sintonia mentale da entrambi dichiarata, non sarebbe ancora riuscito a far breccia nel cuore della bresciana.

Il Guarnieri, pur essendo tornato in trasmissione da meno di una settimana, non ha perso tempo ed ha immediatamente accettato il numero della dama Gloria, con la quale è uscito.

Maria De Filippi, con l’obiettivo di movimentare le dinamiche della trasmissione, li ha invitati tutti e quattro al centro studio per raccontare al pubblico gli sviluppi delle rispettive conoscenze. La conduttrice, a cui non sfugge mai nulla, non ha mancato di evidenziare un’anomalia nel comportamento di Riccardo: quello che il cavaliere stava facendo era sotto gli occhi di tutti.

Uomini e Donne, Maria De Filippi becca Riccardo in flagrante: “stavi guardando lei”

Quando Maria De Filippi ha invitato Ilie e Ida a sedersi al centro studio al fianco di Riccardo e Gloria, la situazione tra i due ex non è apparsa affatto tesa come il pubblico si sarebbe aspettato. La Platano e il Guarnieri, che sembrano aver definitivamente superato i problemi del passato, sono completamente concentrati sulle rispettive nuove conoscenze.

Quella con Ilie, a detta della bresciana, è una conoscenza piuttosto particolare. “Con lui faccio cose che non ho mai fatto con nessuno“, ha esordito la dama, raccontando di una nottata di sei ore interamente trascorsa al telefono con il cavaliere.

Parallelamente, tuttavia, alla Platano mancherebbe proprio quell’attrazione che, specie all’inizio di una frequentazione, si rivela essere come la componente fondamentale. “Non sono attratta fisicamente” – ha confermato Ida – “È una sintonia soprattutto mentale“.

In studio non si sono fatte attendere le critiche di Tina Cipollari, che ultimamente sembrerebbe avercela in particolar modo con la dama. L’opinionista, nello specifico, ha accusato la bresciana di portare avanti una frequentazione che, a suo dire, è destinata ad interrompersi nel giro di poche settimane.

Persino Guarnieri, stupito dallo stato delle cose, non ha mancato di fare un appunto all’ormai ex fidanzata. “Se manca l’attrazione fisica come puoi aver voglia di approfondire la conoscenza?” – ha chiesto Riccardo alla Platano – “Dovrebbe essere la base“. Maria De Filippi, pur di porre fine alla lite tra Tina e Ida, ha domandato al cavaliere se avesse intenzione di ballare con Gloria.

L’atteggiamento assunto dal Guarnieri, tuttavia, ha causato profondo imbarazzo in studio. Riccardo, guardando prima Ida e poi Maria, si è infatti mostrato piuttosto turbato. “Avevo capito che mi avessi chiesto di ballare con Ida“, si è giustificato il cavaliere, mentre la De Filippi sorrideva tra sé e sé: “sì, ho visto che la guardavi“.

Chiarito l’equivoco, che non ha mancato di indispettire Gloria, Ida e Riccardo hanno ballato con i loro rispettivi partner. I fan, tuttavia, sono pronti a scommettere in un imminente riavvicinamento tra i due ex.