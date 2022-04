Alessia Marcuzzi in tutta la sua bellezza e solarità sul social dell’immagine. È l’emblema della felicità fatta persona

Sono passati già diversi mesi da quando Alessia Marcuzzi ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla televisione lasciando l’azienda con la quale ha lavorato per ben 25 anni, Mediaset. Eppure i suoi fan non fanno altro che chiederle quando si deciderà a tornare sul piccolo schermo. La sua mancanza si sente e anche tanto.

Per il momento l’ex Iena sembra non volerne sapere dedicandosi alla sua famiglia, agli amici e ai suoi progetti imprenditoriali nel settore delle borse e dei prodotti di bellezza. Il suo nome era circolato per la conduzione del Festival di Sanremo e per “Ballando con le stelle” senza trovare però nessun fondamento.

Non sappiamo quali siano le reali intenzioni di Alessia ma una sola cosa è sicura. Per fortuna c’è Instagram ed i suoi fan riesco a vederla e seguirla in alcuni momenti delle sue giornate. Per loro è una gioia per gli occhi.

Alessia Marcuzzi, il sole bacia le belle: le FOTO

