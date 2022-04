Amadeus e Giovanna: sui social la dichiarazione d’amore più bella e vera. Il pubblico è in estasi per le belle parole

Quando si parla di Amadeus e Giovanna si pensa subito alla famiglia e all’amore di coppia che va oltre il lavoro e la televisione. I due si amano come il primo giorno ed è palese. Non c’è nulla di ostentato in loro ma tutto è molto naturale. Giovanna fa la sua parte e sostiene sempre e comunque le scelte di suo marito, al momento uno dei conduttori più richiesti in casa Rai.

E proprio di amore smisurato parla anche la scelta fatta da Giovanna per la prima serata di Sanremo. La showgirl ha scelto di indossare un abito giallo preso di mira, tra l’altro, da Fiorello, ma proprio la moglie di Amadeus ha spiegato il perché di questa scelta. “Era un messaggio per lui, amiamo le mimose e i girasoli, poi lui è daltonico…”.

E questo basta per dire come anche nella scelta dell’outfit Ama non esce mai dai pensieri della bella e dolce Giovanna. Qualche giorno fa i due su Instagram si sono lasciati andare ad una confessione. Per loro il pubblico è totalmente impazzito.

Amadeus e Giovanna e la dichiarazione d’amore: VIDEO

Di amore parlano sui social Amadeus e la sua Giovanna attraverso il profilo condiviso che hanno, gestito come ormai tutti sappiamo dalla moglie del conduttore. Lui, come spesse volte ha spiegato, non è avvezzo ai social e lascia fare tutto a lei.

Qualche giorno fa è comparso un dolce video sul loro profilo con una dedica ed una confessione che ha attirato gli occhi dei fan. La protagonista è la piccola di casa, Kira, il cagnolino che fa parte della famiglia Sabatini ormai da tempo. Anche lei per il Festival si è recata con tutta la famiglia nella città dei fiori e dopo le serate canore Giovanna e Amadeus la portavano a spasso.

È per lei che i due esprimono tutto il loro amore con un video simpaticissimo. Kira gioca nell’erba e salta come una trottola con un suo giochino in bocca. “Il nostro amore a quattro zampe😍 #kira #bostonterrier” la frase scritta a corredo del video che ha fatto letteralmente impazzire tutti.

“L’amore incondizionato degli amici a 4 zampe, è davvero una fortuna 🍀” il commento di uno dei tanti follower e per molti Kira è l’emblema della dolcezza.