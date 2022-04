Andrea Delogu, scollatura elegantissima a cena: “Io mi sento male” – FOTO

Andrea Delogu in abito da sera lascia tutti senza fiato, il vestito esalta la scollatura prorompente della conduttrice: capolavoro

E’ un momento a dir poco magico per Andrea Delogu. La conduttrice televisiva e radiofonica sta raccogliendo soddisfazioni su soddisfazioni, nella vita professionale e in quella privata, e diventa un personaggio sempre più popolare, anche sui social.

Alla soglia dei quarant’anni, con una carriera già lunga alle spalle, da un po’ ha trovato la sua definitiva consacrazione come personaggio di spicco del piccolo schermo e non solo. Un grande successo in particolare nelle scorse settimane è risultato ‘Tonica’, il programma musicale condotto per sette appuntamenti in seconda serata e che ha regalato una prospettiva nuova al panorama canoro del nostro paese.

Come ben sanno i suoi fan di lunga data, inoltre, Andrea unisce alla classe e alla professionalità anche un fascino del tutto particolare, che risulta a dir poco irresistibile. Non è un caso che sia arrivata a sfondare recentemente quota mezzo milione di followers su Instagram. Anticonvenzionale e scanzonata eppure bellissima ed elegante, Andrea manda davvero in visibilio i suoi fan con un tocco ormai diventato inconfondibile, e lo fa anche questa volta.

Andrea Delogu fa venire le vertigini, Instagram impazzisce: “Esageratamente tu”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

Nell’ultima serie di scatti, Andrea appare seduta a cena, in una serata in cui esibisce tutta la sua eleganza. Ma anche la sua sensualità clamorosa. Risalta in primo piano, l’abito nero che ne evidenzia la scollatura vertiginosa e micidiale. Un dettaglio che non può lasciare indifferenti e infatti il web si scatena come non mai.

Piovono like, commenti, dichiarazioni d’amore. La splendida Andrea lascia il segno e riceve attestati inequivocabili del suo fascino: “Così sei scorretta”, “Mi sto sentendo male”, “Esageratamente Delogu”, “Qui c’è della classe” e altri ancora.

C’è poco altro da aggiungere, resta soltanto perdersi nel suo sguardo avvolgente e seducente che non ammette repliche.