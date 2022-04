“Pittarello” inaugura un nuovo punto. Pronte tante assunzioni per l’inserimento nel nuovo centro. Ecco tutte le info utili

Tempi di crisi, si o no? Le cose per gli italiani non sono certo facili. Il periodo è uno dei più incerti di sempre. Prima la pandemia e adesso la guerra mettono a dura prova la vita di tutti i giorni e anche l’economia del nostro Paese. C’è da dire però che le nuove aperture lungo tutto lo Stivale, negli ultimi tempi, sono molteplici e questo fa ben sperare.

Nuove aperture significano nuovi posti di lavoro. Quella che arriva in queste ore permette di prendere una buona boccata d’aria. Si tratta di un nuovo sito di “Pittarello”, l’azienda dedicata a calzature e pelletteria per uomo, donna e bambino, che prevede l’assunzione di 100 nuove figure. Vi sveliamo dove e tutte le info utili sulla nuova apertura.

“Pittarello”: la nuova apertura e le assunzioni

“Pittarello” si allarga e arriva con una nuova apertura in Veneto. Il brand dedicato alle calzature e alla pelletteria fondato nel 1986 dalla famiglia Pittarello ha creato una rete di negozi amatissimi in tutta Italia e non solo. I punti vendita, tra il Bel Paese e l’Austria, ad oggi sono oltre 70 ai quali si aggiunge lo shop online. Una realtà di tutto rispetto che dona lavoro ad oltre mille dipendenti.

A breve aprirà una nuova sede in provincia di Padova e precisamente a Tribano. Non si tratta di uno store qualsiasi ma di un vero e proprio punto di riferimento per l’azienda. A Tribano ci sarà il quartier generale di “Pittarello” in uno stabilimento acquistato di recente dall’azienda Elettroveneta. Si trova in viale Francia e ospiterà uffici e magazzino.

Per questa nuova apertura si parla dell’inserimento di 100 risorse. Ci sarà bisogno di personale amministrativo e logistico. Le figure selezionate saranno dunque varie dando la possibilità a diverse persone di potersi candidare. Dai magazzinieri agli addetti alle spedizioni fino agli impiegati.

Per parlare del processo di selezione è ancora presto però. Prima si dovrà procedere alla ristrutturazione degli edifici che avverrà in ottica ecosostenibile e poi si passerà alle assunzioni.