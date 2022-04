“Mi hai accarezzato il cuore” Arisa in accappatoio ti stende: continua la sua svolta sensuale – FOTO

La cantante ieri sera si è mostrata allo specchio del suo hotel con indosso solo un accappatoio bianco sulle spalle e nulla di più.

“A lovely night with a lovely people. #graziemille #pozzuoli #sonocontenta. A presto”. Questo quanto scritto nella didascalia che accompagna l’ultimo post di Arisa pubblicato domenica notte nella sua pagina Instagram.

Domenica 10 aprile al Dejavù Club di Pozzuoli la cantante genovese infatti si è esibita in un concerto piano e voce che ha visto il tutto esaurito.

Migliaia sono accorsi per ammirarne la bellezza disarmentate e per emozionarsi di fronte la sua voce da usignolo, che in molti hanno definito candida come quella di un angelo.

Trascorsa la serata poi è corsa in hotel dove ha scattato un selfie decisamente impattante in cui ha dato una buonanotte piena di eros e fascino.

Arisa in bagno ferma il cuore, nuda con solo l’accappatoio addosso

Lo scatto la vede in accappatoio bianco di fronte allo specchio della sua camera, addosso solo quello e il trucco del concerto ancora intatto e marcato su occhi e labbra carnose tutte da baciare.

Tantissimi i commenti che le sono arrivati a corredo dello scatto mistico e seduttivo in accappatoio, tra questi anche Mara Venier non si è tirata indietro e le ha scritto un laconico ma intenso “❤️❤️❤️miss you”.

Anche i follower però poi si sono accodati a lei, e tutti i messaggi vanno nella stessa direzione. Ovvero quella di descrivere la profonda stima e ammirazione nei confronti del suo coraggio di mettersi in mostra anche nei momenti più intimi, in cui la sua trasformazione fisica è super evidente e la bellezza fa battere forte il cuore.

“Mi hai accarezzato il cuore”, “Sei sempre tanto emozionante, ti vogliamo bene ros ❤️ buongiorno”, “💖 Preziosa nell’amore per l’Arte, bella Grazie alla Musica che ti fa splendere. Al ritmo di un cuore innamorato”, “Sei stata pazzesca Ros fiera di te sempre sempre, sei poesia ❤️”.