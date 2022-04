Barbara D’Urso, l’annuncio ai microfoni di Pomeriggio 5 ha sconcertato gli opinionisti: la conduttrice ha parlato di una grave aggressione fisica

Il secondo blocco di Pomeriggio 5 ha la funzione di tenere i telespettatori aggiornati rispetto alle dinamiche riguardanti i principali programmi di Mediaset. Barbara D’Urso, dopo aver affrontato i punti salienti relativi alla puntata dell’Isola dei Famosi, ha voluto fornire delle anticipazioni in merito a La Pupa e il Secchione.

Il tono assunto dalla padrona di casa del format è apparso fin da subito grave e affranto. “Mi sono svegliata all’alba con questa notizia“, ha annunciato la D’Urso al pubblico e agli ospiti in studio, che non riuscivano a capacitarsi di cosa la conduttrice stesse dicendo.

A quanto pare, durante il daytime del programma sarebbe accaduto qualcosa di particolarmente grave tra due pupe. Gli opinionisti di Pomeriggio 5, nell’apprendere la verità, sono rimasti letteralmente sbigottiti.

Barbara D’Urso, aggressione violenta nel suo programma: “dovete punirle, non può ripetersi”

Quanto accaduto durante il daytime de La Pupa e il Secchione avrebbe lasciato attonita la conduttrice Barbara D’Urso. Durante la diretta di Pomeriggio 5 trasmessa quest’oggi, martedì 12 aprile, la padrona di casa ha confidato al pubblico di aver trascorso una giornata terribile.

I suoi autori, infatti, l’avrebbero contattata durante la notte per comunicarle un episodio a dir poco spiacevole verificatosi nel programma. “Tra le pupe Mila Suarez e Paola Caruso c’è stata una lite furiosa” – ha spiegato la presentatrice, che non si è di certo interrotta qui – “Questa lite purtroppo è sfociata in un’aggressione fisica“.

La D’Urso, che non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli, ha invitato i telespettatori a collegarsi con la puntata di questa sera in onda su Italia 1, per scoprire quale sarà il provvedimento nei confronti delle due concorrenti. Ancora delusa per via di quanto accaduto, Barbara ha in seguito chiesto un parere agli opinionisti in studio.

Alessandro Cecchi Paone, che ha voluto immediatamente prendere la parola, non ha mancato di commentare aspramente quanto detto dalla conduttrice. “Non si può portare la violenza fisica in tv, fate bene a punirle“: questa la severa stoccata del giornalista.

La D’Urso, scossa tanto quanto l’ospite, ha ovviamente condiviso la sua critica. “Non può ripetersi“, ha sentenziato la conduttrice, promettendo seri provvedimenti nei confronti di Mila e Paola.