Alessia Marcuzzi torna indietro nel tempo e sfoggia uno scatto di qualche anno fa dove appare affascinante e con delle forme strepitose

Bella e impossibile, Alessia Marcuzzi è una donna affascinante che nel corso degli anni ha conquistato tutti con la sua bellezza e un modo di fare fuori dal comune. Solare, genuina, sempre con il sorriso sulle labbra, tutto questo e molto altro ha portato il pubblico a seguirla e a supportarla in ogni situazione.

Molto attiva sui social, ha un seguito di più di cinque milioni di follower con i quali condivide alcuni scatti mozzafiato che lasciano tutti senza parole. Passano gli anni, ma la conduttrice resta la stessa di un tempo.

Alessia Marcuzzi, una sirena di altri tempi: quanti anni sono passati? – FOTO

Alessia Marcuzzi non perde occasione di interagire con il pubblico che da anni la segue e fa il tifo per lei, c’è chi non vede l’ora di poterla rivedere in televisione. Quando arriverà il momento?

Per adesso tutto tace e nell’attesa la conduttrice pubblica una foto di qualche tempo fa dove si mostra intenta a prendere il sole in riva al mare con lo sguardo rivolto verso il cielo: sembra una diva.

Era il 1988 ed aveva 16 anni. “Costume ascellare, mascara al mare e colore dei capelli naturale“. Ha scritto sotto al post che ha già fatto il giro del web.

Tra i commenti ce n’è uno che non passa inosservato: “Mostratela a Belen che dice tra le due lei è la più sensuale…bellissima”.

Ancora una volta la Marcuzzi ha lasciato il segno, ma con un fisico così e una simpatia come la sua è difficile non rimanere impressi. La conduttrice sa come attirare l’attenzione dei fan e non perde occasione di farlo, semplicità e naturalezza la rendono una dei personaggi televisivi più amati.