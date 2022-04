Benessere a tavola: benefici e proprietà del cioccolato fondente 100%

Tutt’altro che nocino: se consumato con moderazione, il cioccolato fondente 100% è una grande risorsa di benessere per l’organismo.

Anche il cioccolato fondente, specialmente il 100% cacao, è una ricca fonte di benessere per l’organismo. Non è un’esagerazione; tanto meno un ossimoro: a partire dal 70% di cacao, una striscia o un quadratino di cioccolato è una risorsa di energia e salute per il corpo. L’importante, come sempre, è non abusarne. Scopriamo tutte le sue proprietà.

Cioccolato fondente: i suoi principali benefici

