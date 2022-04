“Buongiorno Cappuccetto Rosso”, Chiara Ferragni raggiante come mai da tempo: il merito è tutto suo, FOTO con sorpresa

La giovane influencer si è scattata un selfie in ascensore accanto alla piccola Vittoria, qualcosa però non torna, cos’è successo?

Stanno finalmente tornando a respirare sereni dopo la batosta della malattia di Fedez e l’operazione urgente al San Raffaele di Milano. Il tumore neuroendocrino al pancreas sembra essere stato tolto in tempo, così il rapper festeggerà la Pasqua accanto alla sua famiglia che lo ha accolto a braccia aperte.

Chiara Ferragni gli è sempre stata accanto dimostrando una forza d’animo ed una tempra davvero impeccabili, non solo per il marito debilitato ed impaurito ma anche per i figli che hanno percepito lo stato d’animo che si respirava all’interno delle mura domestiche.

Mamma affettuosa, Chiara solo negli ultimi giorni ha ripreso a pubblicare scatti gioiosi con i suoi piccoli, Leone e Vittoria, luce dei suoi occhi e motivo per essere felice ogni giorno. Proprio con la piccola di casa è stato scatto l’ultimo selfie di pochi minuti fa che ha già ottenuto oltre 111mila like. Il motivo? Eccolo.

Chiara Ferragni e Cappuccetto Rosso, dov’è il lupo?

