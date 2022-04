Chanel Totti, il messaggio della figlia di Ilary e Francesco è sconcertante: cosa avrà voluto dire attraverso quel video? Scopriamolo insieme!

I fan non mancano di constatarlo di fronte ad ogni pubblicazione: Chanel Totti è sempre più uguale a Ilary Blasi. Le due, oltre a condividere la medesima fisicità, condividono anche gli stessi colori; mamma e figlia sono infatti bionde e con occhi di ghiaccio in grado di sedurre chiunque.

La figlia del “pupone” e della conduttrice, che su TikTok vanta di quasi 90mila fan, è molto attiva nella pubblicazione di video che ritraggono i momenti salienti della propria quotidianità. Non sempre, tuttavia, i messaggi che Chanel posta appaiono immediatamente comprensibili agli occhi dei followers.

È questo il caso di una delle recenti clip condivise su TikTok, in cui la figlia di Totti è parsa proprio lanciare una frecciatina a qualcuno di speciale. Analizziamo insieme quella che potrebbe essere una spiegazione al tanto chiacchierato video.

Chanel Totti, il messaggio della figlia di Ilary e Francesco è sconcertante: “a far l’amore…”. Il VIDEO

Difficile ipotizzare chi possa essere il destinatario di uno dei recenti video pubblicati da Chanel Totti su TikTok. La figlia di Ilary e Francesco, specie negli ultimi tempi, si dimostra particolarmente attiva all’interno della suddetta piattaforma. Per la 14enne, indubbiamente, il social network rappresenta la via più immediata per rimanere in contatto con i suoi 90mila fan.

Nella clip che vi abbiamo proposto, pubblicata appena due giorni fa, la figlia della conduttrice Ilary Blasi intona il celebre singolo di Raffaella Carrà “A far l’amore comincia tu“. I followers di Chanel, ovviamente, non hanno potuto far a meno di domandarsi quale possa essere il vero significato del video.

Che si sia trattato di un semplice momento di svago per la figlia di Totti, che ha voluto banalmente condividere con i fan una delle canzoni più celebri del panorama musicale italiano? Non è da escludere, tuttavia, anche l’ipotesi che la 14enne abbia voluto mandare un chiaro messaggio ad un eventuale corteggiatore.

Forse la figlia di Ilary, alle prese con i primi amori, sta semplicemente suggerendo alla persona in questione di fare il primo passo. Domande che, per il momento, sono destinate a rimanere senza risposta.