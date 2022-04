Cristina Marino lo dice proprio davanti il marito Luca Argentero. È la confessione che nessuno avrebbe immaginato

Cristina Marino è una delle donne più invidiate d’Italia. L’artista, promotrice del suo metodo di allenamento BeFancyfit, è una donna realizzata a tutti gli effetti, seppur molto giovane. Il suo lavoro va a gonfie vele e anche la sua vita privata. È la moglie di uno degli attori più amati in assoluto in Italia, uno degli uomini più desiderati di sempre e con lui ha costruito la sua meravigliosa famiglia, mettendo al mondo la piccola Nina Speranza.

Parliamo ovviamente di Luca Argentero diventato il beniamino della tv con la fiction “Doc – Nelle tue mani”, di cui è stata già confermata la terza stagione. E adesso una nuova scia si apre con lui grazie ad uno dei registi più amati degli ultimi anni, Ferzan Ozpetek con il quale Argentero ha già lavorato e che adesso ha ritrovato per la serie de “Le fate ignoranti”.

Tutte vorrebbero avere Argentero al proprio fianco eppure Cristina Marino, davanti a tutti, ha confessato di essersi innamorata anche di un altro. È incredibile.

Cristina Marino: le FOTO con Argentero, poi l’ammissione..

Belli come il sole ed innamorati più che mai. Sono Cristina Marino e Luca Argentero. I due hanno posato davanti ai fotografi per la premiere de “Le fate ignoranti”, l’ultimo lavoro di Ferzan Ozpetek che adesso diventa una serie, disponibile su Disney + e su Sky Q dal prossimo 13 aprile.

Si tratta del riadattamento del celebre film del regista del 2001 nel quale Luca Argentero ne è protagonista portando sullo schermo l’amore omosessuale. Nel film il noto attore è Massimo e proprio di lui, dice Cristina Marino, di essersi innamorata.

“🖤 @lucaargentero è Massimo. Mi sono innamorata anche di lui. Premiere #lefateignoranti” queste le sue parole a corredo degli scatti della prima della serie tv. Come sempre la bella bionda è in compagnia di suo marito che non lascia nemmeno per un attimo.

Abito nero aderentissimo, scollato sulla schiena e sul petto, capelli raccolti in uno chignon ed un bacio appassionatissimo davanti ai riflettori con il suo Luca come per dire “Lui è mio”.