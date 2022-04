“Una donna senza inibizioni…” Pamela Prati, più carica che mai nella sua ultima FOTO: cosa vorrà comunicarci?

Torna alla carica Pamela Prati, la showgirl infatti lancia un’altra delle sue foto sempre ricchissime di fascino: cosa vorrà comunicarci?

Se pensiamo alla showgirl per eccellenza non possiamo non pensare lei, Pamela Prati. La diva del Bagaglino che ancora oggi ammalia: un fisico da eterna 30enne, un viso che si riempie di fascino ed uno stracco di coscia che manda tutti su di giri. Non vediamo spesso la Prati in televisione, ma quando accade certamente non passa inosservata.

Ci riferiamo alla sua intervista a “Belve”, andata in onda il 18 febbraio dove ancora oggi viene ricordata per l’atteggiamento della Prati che davanti alla padrona di casa, la giornalista Francesca Fagnani, si è lasciata andare ad un botta e risposta a volte tramutatosi in monologo, della stessa. Esilarante quanto basta.

Pamela Prati, più carica che mai: cosa dovremo aspettarci?

Per saperne di più, vai su Successivo