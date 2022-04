La bellissima tiktoker italiana Elisa Visari ha condiviso una doppietta di foto a dir poco pazzesca: che spettacolo!

La bellissima fidanzata del noto ex gieffino Andrea Damante è un vero schianto nel suo ultimo IG post: il bis di foto semplicemente divine ha mandato i seguaci dritti al manicomio!

Non c’è alcun dubbio: Elisa è il mix perfetto tra bellezza, fascino, stile, classe e talento… come si fa a non innamorarsene?

Nell’immagine la Visari indossa un outfit total black, che comprende un cappellino con la visiera, un classico blazer, una canottiera crop – top, una borsetta ed un paio di leggings a ciclista, che risaltano la sua silhouette da paura: il focus è tutto sul suo fisico scolpito del marmo!

Siete curiosi di vedere il post più scoppiettante del secolo? Reggetevi forte, perché non crederete ai vostri occhi…

Elisa Visari ha incantato gli utenti del web: la FOTO manda in visibilio chiunque la guardi…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa Visari (@elisavisari)

Nella prima foto del post, scattata al bar “La Palapa” (a Roma), Elisa viene immortalata a tre quarti, mentre fissa l’obbiettivo della fotocamera ed assume un’espressione piuttosto seria e grintosa: la sua bellezza non teme rivali!

Nella seconda immagine, invece, la talentuosa attrice posa con lo sguardo rivolto alla sua sinistra, le braccia distese lungo i fianchi e la bocca socchiusa: Instagram è in totale subbuglio!

Nella didascalia degli scatti, la Visari ha scritto: “A little blossom hunting” (che tradotto in lingua italiana vuol dire: “Una piccola caccia ai fiori”).

Il post è stato intasato dai mi piace e dai commenti, tra i quali si legge ad esempio: “Che bella che sei“; “Sempre più carina”; “Stupenda” oppure “Wow!”.

Una cosa è certa: la strepitosa modella Elisa Visari sa sempre come rendere felici i suoi fans!