L’Eredità, Flavio Insinna a muso duro con gli spettatori del programma: gli sono scoppiati a ridere in faccia, il motivo è assurdo

A L’Eredità, i concorrenti che ogni sera tentano la fortuna possono sfruttare la grande opportunità di ripresentarsi nelle puntate successive. In questo modo, anche coloro che non riescono a raggiungere lo step della “Ghigliottina” hanno la possibilità di mettersi nuovamente in gioco, per portare a casa una cifra che possa soddisfarli.

È quanto verificatosi nella puntata di oggi, martedì 12 aprile, con il concorrente Alessandro. Nel presentarlo, il conduttore ha lasciato trapelare tutta la propria gioia nell’averlo ritrovato in studio. “Ieri sera sei arrivato al triello!“, lo ha accolto Insinna, spronandolo a dare il massimo durante la gara.

Il tema degli “Abbinamenti”, come il pubblico ha facilmente avuto modo di intuire, era un tema che accomunava concorrente e presentatore. Lo sguardo complice che Flavio ha indirizzato ad Alessandro, immancabilmente, ha scatenato una forte reazione nel pubblico in studio. Insinna, sbalordito, non ha potuto esimersi dal replicare…

L’Eredità, Flavio Insinna a muso duro con gli spettatori: gli scoppiano a ridere in faccia

Alessandro, che nella puntata di ieri sera era riuscito a raggiungere la fase del “Triello”, ha deciso di ritentare la sorte nel corso dell’appuntamento odierno. Insinna, felice di ritrovarlo, lo ha invitato a dare il massimo per la sua bambina che lo segue da casa.

“Cosa ti ha detto Bianca?” – ha chiesto Insinna incuriosito, a cui un emozionato Alessandro ha risposto – “Che vorrebbe che andassi più avanti“. La fase degli “Abbinamenti”, entrata nel vivo dopo questo commovente scambio, ha visto il concorrente misurarsi con un semplicissimo quesito.

Alessandro, infatti, avrebbe dovuto indicare a Flavio se i cibi da quest’ultimo proposti fossero crudi o cotti. Una tematica, quella legata alla cucina, che è parsa rallegrare particolarmente i due interlocutori. “In tema di cibo la mia è personalità!“, ha scherzato il concorrente, a cui un divertito conduttore ha replicato: “non dirmelo a me!“.

Il pubblico, di fronte a questo scoppiettante scambio di battute, non è proprio riuscito a trattenere le risate. Insinna, sentendosi sbeffeggiato persino dai suoi sostenitori, non ha mancato di replicare con stizza: “ma che ve ridete?“.

Ovviamente, il tono del conduttore era ironico e calzava perfettamente con l’atmosfera di quel momento. Il partecipante, dopo essersi concesso un sorriso di distensione, è tornato a concentrarsi sul gioco con ancor più attenzione di prima.