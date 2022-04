“#gambedoro 2022”, Federica Panicucci alza la gonna e scopre le cosce, attizza i cuori e manda in paradiso – FOTO

La conduttrice ha pubblicato due scatti focosi che il fidanzato Bacini le ha realizzato, una vera bomba sensuale a cui è impossibile resistere.

Un fine settimana romantico per i due piccioncini forse pronti alle nozze per quest’estate italiana. Marco Bacini e Federica Panicucci sono volati a Londra dove hanno trascorso momenti incredibili carichi di affetto ed emozione allo stato puro.

La bella conduttrice anche nel cuore di Chelsea non ha potuto fare a meno di farsi riprendere dal suo amore che ormai ne è diventato il fotografo ufficiale.

Così nel feed Instagram di Federica sono apparsi dei caroselli di foto che la immortalano con gli outfit per le loro uscite londinesi tra pub e locali tipici.

Nella didascalia scrive “Che meravigliosa atmosfera. Grazie al mio amore @marcobacini per queste foto…♥️🔥#weekend #timeforus #togetherwearestronger”. Ma perché tanto clamore per queste foto? Se non le avete ancora viste vi state perdendo una vera chicca.

Federica Panicucci gioca a carte scoperte, gambe da sogno uniche ed incredibili

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

Ben 23mila like per l’ultimo post Ig pubblicato che ha anche raccolto centinaia di messaggi di follower compiaciuti di tanta bellezza messa in mostra.

“E bhe 😍”, “Strepitosa 😍”, “La nostra Dea…Federica 😍”, “#gambedoro 2022”, “Fisico perfetto da morire ❤️”, “Amazing Federica 💝”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Il Volo, il gesto più bello nel momento più tragico per tutti

Fede si trova nella loro dimora londinese, la San Domenico House, ed è seduta accanto al caminetto acceso, che poco ha da scaldare di fronte alla maestosa presenza fotonica della conduttrice. Questa infatti ha alzato la temperatura della stanza con un mini abito quasi inguinale che la scopre forse più del dovuto.

Le cosce sono in primo piano, toniche e longilinee evidenziate ancora di più dalle décolleté nere lucide che fanno capolino in tutti i suoi look pubblici.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Che dolcezza” Amadeus e Giovanna senza filtri. La confessione su Instagram: “Il nostro amore..”

Tessuto a costine di maglia leggera e maniche a sbuffo di tulle trasparente con micro pois. Una vera bomba che ha catalizzato l’attenzione e ha fatto innamorare più di qualche fan della sua Fanpage.