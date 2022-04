Rosario Fiorello e il rapporto con la prima figlia Olivia: ecco perché lo ha abbandonato

Rosario Fiorello, tutto sul rapporto con Olivia Testa, figlia della prima moglie Susanna: ecco perché lo avrebbe abbandonato

Rosario Fiorello ha conosciuto l’attuale moglie Susanna Biondo nel lontano 1996. Un vero e proprio colpo di fulmine per lo showman più amato della televisione italiana, che ha deciso di convolare a nozze con la sua dolce metà nel 2003.

Susanna, oltre ad essere una valida spalla per il comico, è anche la mamma della sua seconda figlia Angelica, nata nel 2006. Fiorello, infatti, ha sempre affermato di considerare Olivia Testa la sua primogenita – nonostante quest’ultima sia frutto della relazione tra Susanna e il suo primo marito -.

Con Olivia, lo showman avrebbe un rapporto a dir poco speciale, che lo ha portato a comportarsi da vero padre nei suoi confronti. Ecco perché, quando la Testa ha deciso di prendere le distanze dai suoi genitori, per Fiorello si è trattato di un boccone davvero amaro da mandar giù. Il comico, durante uno spettacolo tenutosi a Mantova qualche anno fa, aveva addirittura deciso di confidarsi con il suo pubblico.

Rosario Fiorello e il rapporto con la prima figlia Olivia: ecco perché lo avrebbe abbandonato

Il legame che Fiorello avrebbe creato con Olivia Testa, prima figlia di sua moglie Susanna Biondo, è letteralmente un legame padre-figlia. Il conduttore, in più di un’intervista, non ha infatti mancato di riferirsi alla giovane come alla sua primogenita.

Proprio alla luce di ciò, accettare i cambiamenti che la vita porta inevitabilmente con sé non si è rivelata un’impresa semplice per il comico. Durante uno spettacolo tenutosi a Mantova circa tre anni fa, Fiorello aveva aperto le porte del proprio cuore agli spettatori, parlando loro dell’incredibile crescita della sua secondogenita Angelica.

Non mancò, proprio in quell’occasione, un riferimento anche alla figlia maggiore Olivia, che all’epoca aveva già lasciato la casa di famiglia. “Quella grande ha 26 anni e non è più con noi” – aveva spiegato lo showman al pubblico, con voce a dir poco affranta – “perché ad un certo punto i figli ti dicono: ciao“.

Pur nel bel mezzo di uno sketch comico, il migliore amico di Amadeus aveva lasciato trapelare il proprio affetto smisurato per la primogenita Olivia. L’abbandono della casa di famiglia da parte di quest’ultima, per Fiorello, si è rivelato un momento estremamente difficile da superare.