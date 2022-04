Guendalina Tavassi, le FOTO del prima e dopo la chirurgia: non sembra nemmeno lei

Guendalina Tavassi, attuale protagonista de L’Isola dei Famosi, sta conquistando tutti con il suo carattere particolare: voi la conoscevate prima del reality?

Guendalina Tavassi, da oramai moltissimi anni, è una delle opinioniste più amate della televisione italiana. Il suo esordio è avvenuto quando era giovanissima e decise di partecipare ad una delle prime edizioni del Grande Fratello. Era una sconosciuta, completamente estranea alle dinamiche della televisione, eppure era già un portento.

Il suo carattere particolare l’ha portata a diventare famosa in televisione, dove è riuscita a fare carriera proprio come opinionista. Negli anni è diventata amatissima e odiosissima, il pubblico è sempre stato diviso sul suo conto, ma in ogni caso è entrata nel cuore di tutti. Proprio per questo motivo, è stata scelta come naufraga di questa edizione de l’Isola dei Famosi.

Guendalina Tavassi conquista tutti: prima dell’Isola, però, era così

Guendalina ha partecipato a questa edizione insieme a suo fratello Edoardo, lui non era famoso in televisione ma nel giro di poche settimane ha conquistato tutti con la sua ironia e la sua sfrontatezza. I due fratelli sono diventati i favoriti di questa edizione: le loro liti stanno divertendo in modo particolare i loro numerosi fans sui social.

Nel corso di questi anni Guendalina è passata da ragazzina a donna adulta, e questo passaggio è stato segnato dalla chirurgia. Proprio in questi giorni in cui Guendalina è sotto i riflettori più del solito, sono spuntate alcune foto di com’era prima che decidesse di ricorrere all’aiuto del chirurgo per prevenire i segni del tempo.

In ogni caso, era bellissima prima e lo è anche adesso. Guendalina è una donna davvero molto affascinante e le foto spuntate sui social ne sono la prova più evidente.