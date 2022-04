Guendalina Tavassi infuoca il noto reality: il look da isolana le sta stretto – FOTO

Guendalina Tavassi inebria con quel suo look isolano, pronta a fare breccia nel cuore di numerosi italiani.

Non delude mai le aspettative Guendalina Tavassi, la showgirl attualmente impegnata sull'”Isola dei Famosi”. Sensuale, fisico esplosivo, qualsiasi cosa la stessa indossi manda tutti fuori di testa. Gli occhi sono su di lei ed i commenti come sempre non tardano ad arrivare, è lei la regina di quest’ultima edizione del reality?

Questo è un po’ l’umore dominante che circola in rete, dove vorrebbero l’ex gieffina vincitrice insieme al fratello, con cui sta condividendo questa incredibile esperienza. Ma come sta andando la convivenza con gli altri concorrenti sull’isola? L’ultima foto non lascerebbe alcun dubbio.

Guendalina Tavassi infuoca l’isola ed il web: visione pazzesca

