H&M, l’amara sorpresa: in negozio la scoperta che ha sconvolto tutti

Momenti di tensione in un punto vendita “H&M” in Italia, dove il gesto non è passato inosservato alle forze di sicurezza: i dettagli.

Continua l’exploit d’apertura dei negozi in Italia, con l’obiettivo di rilanciare l’economia dopo la ‘mazzata’ Covid che ci stiamo per lasciare alle spalle.

Stavolta non si fanno rammenti sulle nuove aperture in programma che attirano milioni di turisti e interessati. La notizia del giorno rappresenta un fatto di cronaca che purtroppo si verifica a più riprese nel nostro Paese.

Il menù di giornata non fa felici gli appassionati di “H&M“, il colosso d’abbigliamento uomo/donna e bambino che sta spopolando in questi mesi.

Lo spiacevole episodio che si segnala nelle vicinanze di Pisa ha davvero del clamoroso e riguarda una madre e una figlia colte in flagrante sul fatto

H&M, mamme e figlia colte in flagrante dalle forze di sicurezza: il riluttante gesto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da H&M (@hm)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Scomparsa Agostino Ascone, la svolta: notificati tre fermi, uno alla moglie

Si è consumato proprio nelle scorse ore un gesto davvero riluttante per una madre e una figlia, protagoniste in negativo all’interno di un punto vendita “H&M”.

Il colosso d’abbigliamento con succursale in Versilia ha registrato un atto scomposto delle due clienti mentre bazzicavano tra uno scaffale e l’altro. Le telecamere hanno ripreso tutto l’accaduto e in particolare quei momenti in cui mamma e figlia infilavano all’interno dei rispettivi giubbini i capi interessati.

Gli addetti non hanno lanciato l’allarme nell’immediato, preferendo l’attesa al varco d’uscita delle due shopper. Durante l’operazione anti-taccheggio delle forze di sicurezza sono stati rinvenuti prodotti dal valore di circa 100 euro, rimessi poi al loro posto.

Per madre e figlia invece pesa l’aggravante dell’accusa per furto in concorso dopo la segnalazione alle forze dell’ordine.

Il ripugnante gesto della famiglia è saltato all’occhio delle notizie di cronaca odierne e si tratta dell’ennesimo episodio che si verifica all’interno del nostro Paese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Rissa davanti al luna park sfocia nel sangue: ucciso un ragazzo, grave l’amico

I responsabili e gli addetti del punto vendita “H&M” si sono rammaricati e scusati con il resto della clientela. Da domani in avanti, il colosso interessato adotterà certamente misure più restrittive in termini di controllo e gestione all’interno delle corsie.