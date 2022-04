Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez erano presenti al compleanno della giornalista Anna Dello Russo e sui social sono spuntate alcune foto

Innamorati persi, complici, uno accanto all’altro sempre. Così da anni si mostrano al pubblico Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser che si sono conosciuti al “Grande Fratello Vip” e da lì non si sono più lasciati.

Entrambi modelli e influencer, molto seguiti e amati dal pubblico italiano che non perde occasione di sostenerli e supportarli in ogni situazione. Molto attivi sui social, condividono con i fan alcuni momenti delle loro giornate.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la coppia dell’anno: unici e strepitosi – FOTO

La coppia più amata e seguita dagli italiani è stata invitata alla festa della giornalista Anna Dello Russo che ha ideato un party unico e indimenticabile per lei e gli ospiti della serata. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno sfoggiato look strepitosi: la modella ha indossato un abito corto con i brillanti argento, il modello un completo casual nero e una giacca dello stesso colore.

Sguardi accattivanti e l’amore che fa da cornice allo scatto che è diventato virale. I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento come: “Le mani…le mani che si intrecciano per sentire il calore della pelle, per toccarsi, per non staccarsi mai…Amore grande , amanti sublimi , eterni innamorati, unici per bellezza ed eleganza, il top del top. Anche tra tanta gente sapete distinguervi perché siete speciali, come voi nessuno! Meravigliosi…”. Qualcun altro ha aggiunto: “Mamma mia siete una forza della natura”.

Ignazio e Cecilia sono per tutti due persone meravigliose che, anche nel corso del reality, si sono fatti conoscere in tutta la loro semplicità e naturalezza che da sempre li contraddistingue. Così a distanza di anni, la loro notorietà è aumentata e i fan sono sempre pronti a supportarli. C’è chi non vede l’ora di vederli all’altare. Quando ci sarà il lieto evento?