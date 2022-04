“Il Paradiso delle Signore”, la vendetta di Gemma: Stefania nei guai

Il Paradiso delle Signore: la fiction di Rai Uno si sta avvicinando alla fine della stagione e tante colpi di scena stanno per accadere

Il Paradiso delle Signore si sta avvicinando, anche quest’anno, alla fine di questa lunghissima stagione che ci ha riservato tanti colpi di scena, molte emozioni e molti momenti che ci rimarranno nel cuore per sempre. L’ultima probabilmente riguarderà Anna e Salvo, che stanno per convolare a nozze. La data del matrimonio è stata fissata ma lui non si è ancora deciso a rivelarle quelli che sono i suoi progetti futuri e la sua sorpresa.

Gemma è semplicemente furiosa per quello che è successo. Marco l’ha lasciata e non ha dubbi sul fatto che la colpa sia di Stefania, che sta ronzando attorno al suo – oramai – ex fidanzato, da quando è successo quel casino con la madre. Proprio per questo motivo, ha intenzione di vendicarsi. Marco, invece, si è dichiarato alla Colombo mentre Flavia ha chiesto a Ludovica di mantenere il segreto sulla sua malattia. Lei ha accettato di non rivelare il segreto della madre neanche a Marcello.

Il Paradiso delle Signore: Gemma si vendica contro Stefania

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Chiara Ferragni, momenti di felicità con Vittoria: impossibile non ridere – VIDEO

Il matrimonio tra Salvo e Anna si sta avvicinando e lui non sa come rivelare alla fidanzata che molto presto potranno raggiungere Irene insieme, e non ci sarà più bisogno che madre e figlia vivano lontano. Non farebbe meglio a raccontare semplicemente la verità?

Tornando a Marco e Gemma, i due si sono lasciati perché lui era stanco di mentire alla sua futura moglie. Le anticipazioni ci rivelano che Gemma non crederà alle sue spiegazioni, è convinta che la colpa sia di Stefania e ha intenzione di vendicarsi. Stefania non voleva essere coinvolta nelle faccende amorose di Gemma e Marco, infatti lei in primis aveva deciso di allontanarsi da Marco per non creare problemi nella coppia.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Ilary Blasi nel mirino, svelato segreto clamoroso: pesante imbroglio viene a galla

C’è soltanto una persona con cui dovrebbe prendersela: questa persona è il suo fidanzato, non di certo Stefania che, essendo single, avrebbe potuto fare quello che voleva.