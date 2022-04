L’isola dei Famosi quest’anno è iniziata con una novità nel format, ovvero la partecipazione di coppie formate al di fuori o tra i concorrenti del reality.

Una coppia che sta riscuotendo successo è quella formata da Guendalina e Edoardo Tavassi, i due fratelli romani sono molto simpatici e questa caratteristica permette al pubblico di assistere a teatrini divertenti tra scherzi e litigi.

I due hanno dichiarato durante le scorse puntate, che il loro rapporto è molto particolare in quanto si amano molto e l’uno è la spalla dell’altra ma allo stesso tempo non mancano litigi vivaci e spesso infiammati da parole forti. Il pubblico dopo aver assistito ad una litigata avvenuta sull’isola, ha temuto che uno dei due potesse prendere una decisione drastica in merito alla permanenza sull’isola, ma dopo aver fatto pace, entrambi hanno confermato di voler partecipare uniti, una coppia forte formata da due fratelli che come tanti, litigano e fanno pace ogni giorno.

Guendalina e Eduardo all’isola come concorrenti singoli

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “L’Eredità” gaffe in diretta, Insinna non si trattiene. Da non crederci, la concorrente l’ha detto davvero

Guendalina ha confessato ad Ilary Blasi che solo con il fratello al suo fianco si sente davvero pronta per poter affrontare un reality come l’isola e che probabilmente senza di lui, non avrebbe mai accettato. Per questa ragione, alla proposta della conduttrice di continuare il gioco come concorrenti singoli, entrambi non ci hanno pensato un attimo e hanno scelto di proseguire come coppia.

Le cose però cambieranno inevitabilmente in quanto è previsto dalla produzione a prescindere dai litigi e le incomprensioni, la separazione di tutte le coppie che da quel momento parteciperanno come singoli. Come la prenderanno i fratelli Tavassi visto le ultime dichiarazioni? Attendiamo di scoprire se questa decisione manderà in crisi Guenda e Eduardo al punto di decidere anche di abbandonare l’Isola e tornare in Italia. Una novità del genere c’era comunque da aspettarsela, visto che come dice la frase tormentone di questa edizione: “Isola dei famosi, dove tutto può cambiare“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Eros Ramazzotti. Michelle Hunziker o Marica Pellegrinelli? Non c’è dubbio: è lei la donna della sua vita