L’annuncio arriva attraverso un post condiviso sui social dove Madame comunica la sua partecipazione alla serie “Bang Bang Baby”. Scopriamo di cosa si tratta

È trascorso un anno dall’uscita del suo omonimo album di debutto e Madame è pronta a fare ritorno sulla scena musicale. Sebbene non sia rimasta certo con le mani in mano -e le numerose collaborazioni rilasciate negli ultimi mesi ne sono una prova- la giovane artista ha annunciato la sua partecipazione a un progetto inedito.

Si tratta di un nuovo singolo, scritto in occasione dell’uscita della serie “Bang Bang Baby“, di cui la voce di Madame farà parte. La notizia è stata comunicata attraverso un post condiviso sui social dove viene presentato al pubblico il brano “L’Eccezione“. Ecco tutti i dettagli inerenti alla sua uscita.

Madame presenta “L’Eccezione”: l’annuncio a sorpresa che segna il ritorno dell’artista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da madame (@sonolamadame)

“Ho cercato le parole e alla fine, una notte, è nata ‘L’Eccezione’“, così Madame annuncia l’uscita del suo nuovo singolo che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire da venerdì 15 aprile. Il brano farà parte della colonna sonora della serie “Bang Bang Baby“, che uscirà in esclusiva su Amazon Prime Video giovedì 28 aprile.

LEGGI ANCHE -> Mahmood e Blanco, “Brividi” stabilisce un nuovo record: chi sono riusciti a battere

Una notizia che ha entusiasmato i fan dell’artista che attendevano da tempo un nuovo singolo da solista. Madame negli ultimi mesi è stata infatti coinvolta in diversi progetti discografici, duettando con numerosi colleghi. Da Marco Mengoni nel brano “Mi Fiderò” a Fabri Fibra in “Caos“, passando per Sick Luke e Chiello con “La strega del frutteto” e l’ultima collaborazione con Luchè, “Qualcosa di grande“.

L’artista ha anche avuto inoltre l’opportunità di mettersi in gioco come autrice, collaborando insieme a Laura Pausini nella scrittura dell’ultimo singolo di quest’ultima, “Scatola“.

LEGGI ANCHE -> Il Volo, il gesto più bello nel momento più tragico per tutti

Il mese scorso Madame ha celebrato l’anniversario dell’uscita del suo primo album, ringraziando i fan per il supporto dimostrato. “Grazie per averlo accolto, ascoltato, reso vostro“, ha sottolineato per poi dare appuntamento alle date del suo tour che partirà il 3 maggio da Milano. Annunciate anche le date estive che la vedranno partecipe di numerosi festival in giro per l’Italia.