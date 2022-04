Maria De Filippi e la triste verità per Luca Salatino: “non c’è più, se n’è andata”

Uomini e Donne, Maria De Filippi annuncia una triste verità al tronista Luca Salatino: il romano non la prende bene e reagisce in maniera inaspettata

Aurora è il nome della sensualissima corteggiatrice recentemente giunta a complicare il percorso di Luca Salatino. Il romano, che ha accettato il trono di Uomini e Donne dopo essere stato rifiutato da Roberta Giusti, è parso letteralmente abbagliato dalla bellezza della nuova pretendente. Soraia e Lilli, presenti in trasmissione da ben più tempo di Aurora, non hanno potuto far altro che accettare la situazione.

Se con Soraia il tronista ha avuto occasione di chiarirsi – anche a seguito della reazione furiosa avuta dalla corteggiatrice in studio -, con Lilli la frequentazione ha preso una piega a dir poco inaspettata. Nonostante Luca apparisse molto preso dalla pretendente romana, quest’ultima, scoraggiata anche dal fatto che Salatino non la porta in esterna da settimane, non sembra più avere la stessa motivazione degli inizi.

Come se non bastasse, a smorzare il ritrovato entusiasmo di Salatino – che a seguito dell’abbandono di Matteo Ranieri appariva inconsolabile – ci ha pensato proprio Maria De Filippi. Nei minuti iniziali della puntata di oggi, infatti, la conduttrice ha dovuto dare a Luca una notizia davvero difficile da mandar giù.

