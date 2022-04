Mercedesz mette tutti ko su Instagram. Total look verde ed un top che non copre nulla. Gli occhi cadono tutti lì

È la figlia di una delle donne più belle e invidiate degli anni Novanta. Modella, ballerina e attrice di film hard che nel corso della sua carriera ha piano piano abbandonato. Parliamo ovviamente di Mercedesz Henger, figlia della più nota Eva.

Tra di loro i rapporti sono incrinati da tempo con furiose tempeste che si sono consumate anche in tv, soprattutto nei salotti di Barbara D’Urso. Sia Eva che Memi, infatti, sono state assidue frequentatrici delle trasmissioni di Barbarella, da “Domenica Live” a “Pomeriggio 5” in veste di opinioniste e super ospiti per le loro vicende familiari.

Oggi la bella e travolgente Meni è seguitissima sui social, con un profilo che sfiora gli 800 mila follower e foto che di certo non passano inosservate. Un corpo scolpito, forme da capogiro ed un pizzico di provocazione e con lei il web impazza. Anche gli ultimi scatti non sono da meno.

Mercedesz: il top non copre nulla. Le FOTO

