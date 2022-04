Milly Carlucci snobbata dalla Rai: la sua reazione è epica

Milly Carlucci: non sempre tutto va per il verso giusto. La Rai ha fatto la sua scelta e l’ha messa decisamente da parte. Il motivo

Milly Carlucci per la Rai è una garanzia. La nota presentatrice non sbaglia mai un colpo e con lei sul piccolo schermo è sempre un successo assicurato. Ne sono prova i suoi due grandi cavalli di battaglia: “Ballando con le stelle” che ormai è diventato un cult della tv e “Il Cantante mascherato” più fresco ma ugualmente ambito come il talent show di più lunga data presentato da Milly.

Proprio il programma dedicato alle maschere è terminato da pochissimo e già si dice che la Carlucci sia al lavoro per comporre la futura squadra di “Ballando con le Stelle”. Per lei arrivano già le prime candidature e nel mentre le indiscrezioni volano alte.

Non sempre però, anche per Milly, va tutto a gonfie vele. Anche casa Rai, che la considera un suo gioiellino, può compiere dei passi falsi. Questa volta è lei che è incappata nella rete. Viale Mazzini le ha voltato le spalle ma lei guarda avanti.

Milly Carlucci, la sua reazione alla scelta della Rai

Milly Carlucci ha incassato un duro colpo nelle scorse settimane. La Rai ha fatto altre scelte ma lei non si è lasciata coinvolgere e va avanti per la sua strada.

Proprio Milly era infatti tra i favoriti per la conduzione del più grande evento musicale europeo, attesissimo da tutti, che quest’anno si terra nel nostro Paese. Parliamo ovviamente dell’Eurovision Song Contest che grazie alla vittoria dello scorso anno dei Maneskin si svolgerà a Torino.

Manca meno di un mese e l’adrenalina sale. Come tutti sappiamo i tre volti scelti per la conduzione sono Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika. La Rai dunque ha scelto una star internazionale come la Pausini per la conduzione di uno show che sarà visto in tutta Europa.

Milly come l’ha presa? La sua risposta è epica e dimostra ancora una volta che lei è una vera signora, con classe e savoir faire.

Proprio la conduttrice in una recente intervista ha specificato che lei non si era candidata ma che nel corso di un’intervista aveva semplicemente detto che le sarebbe piaciuto farlo: “Mi sembra che la Rai abbia fatto un’ottima scelta con Laura Pausini. Una star in tutto il mondo” ha concluso chiudendo una volta per tutte la questione.