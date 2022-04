Nunzia De Girolamo ha pubblicato un nuovo scatto meraviglioso sui social network: la conduttrice è sempre più bollente.

Prima di diventare amatissima in televisione, Nunzia De Girolamo era una politica di livello ed è stata per un po’ di tempo anche Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Passata sul piccolo schermo, la nativa di Benevento è diventata il grande volto di ‘Ciao Maschio’. Lo show targato Rai, previsto per la fascia notturna, ha riscosso in questi due anni numeri favolosi.

La 46enne, nel corso di un’intervista, ha rivelato agli italiani di aver avuto una proposta da brividi: la Rai l’ha chiamata per assegnarle ‘Detto Fatto‘, trasmissione seguitissima che tratta tematiche come salute, cucina e benessere. In questi anni, le conduttrici dello show sono state: Caterina Balivo, Serena Rossi e Bianca Guaccero. Tralasciando ciò, l’ex Ministro è sempre una presenza attivissima sui social network. Anche stasera, la classe 1975 ha pubblicato un’immagine strepitosa.

Nunzia De Girolamo, la pasta è bollente ma anche la seduta: che spettacolo

Nunzia, qualche istante fa, ha aggiornato il suo profilo di Instagram condividendo uno scatto inedito. La splendida conduttrice indossa uno dei suoi celebri vestitini scosciati: gambe così spettacolari non hanno eguali nel mondo. La nativa di Benevento è seduta in modo sensuale e accavalla le sue gambe. Immancabili ai suoi piedi tacchi vistosi. La cosa che sorprende di più è la sua espressione.

Il suo sguardo è perso nel vuoto: tutti vorrebbero sapere a cosa sta pensando. Niente id preoccupante: lei stessa offre una spiegazione tramite la didascalia. “A cosa sto pensando? Vi do due opzioni, vediamo se indovinate“: l’ex Ministro ha stuzzicato i suoi followers con un giochino curioso. Arriva subito anche la possibile risposta. “A quali ospiti invitare per la prossima puntata di Ciao Maschio? Ma nella carbonara va il guanciale o la pancetta?”, si legge. La 46enne svela di accettare anche consigli: i seguaci stanno ovviamente commentando con grande velocità.