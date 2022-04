Lo chef Antonino Cannavacciuolo è probabilmente il più amato di Masterchef, in quanto possiede un talento evidente nel mondo della cucina ed una simpatia che fa impazzire tutti.

Dopo aver completato gli studi alla scuola alberghiera nella penisola sorrentina, Antonino ha iniziato a fare le prime esperienze nel settore culinario dimostrando già un talento notevole che lo ha portato nel tempo a diventare un grande chef molto amato e conosciuto dal pubblico.

Grazie al noto programma Masterchef gli appassionati hanno avuto modo di conoscere la personalità di Antonino oltre alla sua preparazione nel mondo della cucina. Durante le puntate, insieme ai suoi colleghi, Cracco, Barbieri e Bastianich, giudica i piatti preparati dai concorrenti e tra i commenti non mancano le sue frasi ironiche che lo rendono agli occhi di tutti, un uomo simpaticissimo. Essere uno chef stellato comporta tanti sacrifici, questo perché per imparare ed essere sempre aggiornati c’è tanto lavoro da fare, Antonino infatti durante un’intervista da Mara Venier, ha confessato di aver fatto diverse rinunce da ragazzo per seguire il suo sogno.

Antonino Cannavacciuolo e la sua splendida famiglia

La carriera di Antonino è ricca di successi e questo è merito del suo talento indiscusso. Ad ogni modo nella vita dello chef non c’è solo la cucina, anche la sua famiglia è parte centrale della sua felicità e le foto postate su Instagram ne danno piena dimostrazione.

Si chiama Cinzia Primatesta la donna che è riuscita a sciogliere il suo cuore e con la quale ha avuto due figli meravigliosi. Su Instagram Antonino ha condiviso una foto in cui sono insieme tutti e quattro felici e sorridenti e ha scritto nella didascalia:” La ricetta del lunedì, famiglia, sorrisi e serenità”, parole piene d’amore dedicate a coloro che ogni giorno lo rendono una persona migliore. Per tutti i fan che desiderano cenare in un ristorante stellato, l’idea migliore è quella di seguire Antonino Cannavacciuolo.

