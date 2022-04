Nel pomeriggio di ieri a Toano (Reggio Emilia), un uomo di 76 anni è morto mentre prendeva parte ad alcuni festeggiamenti per un’orchestra al Cavolaforum. Inutili i soccorsi.

Tragedia durante il pomeriggio di ieri, lunedì 11 aprile, a Toano, piccolo centro in provincia di Reggio Emilia. Un uomo di 76 anni è morto al centro congressuale Cavolaforum, dove era arrivato in pullman insieme alla moglie e ad un gruppo di amici per festeggiare un’orchestra.

Secondo quanto scrive la redazione de La Gazzetta di Reggio, il 76enne dopo il pranzo, durante i festeggiamenti, si era alzato per andare in bagno. Trascorsi diversi minuti, la moglie ed alcuni membri della comitiva, preoccupati di non vederlo tornare, sono andati a controllare ritrovando l’uomo riverso sul pavimento esanime. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze.

Sul posto, in pochi minuti, si è precipitata un’ambulanza della Croce Rossa. I sanitari hanno provato disperatamente a rianimare il 76enne utilizzando anche il Defibrillatore semiautomatico, installato nel centro, ma tutto si è rivelato inutile. Il cuore dell’uomo aveva ormai smesso di battere a causa, per via di una malore. Forse un infarto fulminante che ha stroncato in pochi istanti il 76enne.

Presso il Cavolaforum sono arrivati, riportano i colleghi della redazione de La Gazzetta di Reggio, anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del drammatico episodio che ha sconvolto tutti i presenti.