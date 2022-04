Dopo un lungo periodo di difficoltà, il tessile può tornare a progettare in grande. Attesissima l’apertura di due punti vendita di un noto marchio di abbigliamento

Il settore moda è stato profondamente colpito dalle difficoltà indotte dalla pandemia, a partire dalle misure di contenimento che hanno fortemente minato la domanda, bloccando di conseguenza la produzione.

Molti dei brand di abbigliamento più importanti hanno assunto misure straordinarie per arginarne gli effetti, alcuni punti vendita hanno definitivamente abbassato la saracinesca. Si registrano finalmente molti segnali di ripresa delle attività commerciali, che si riflettono anche nel comparto manifatturiero.

Il tessile può tornare finalmente a progettare in grande, raccontando una storia di resilienza che ci insegna molto sul tema “crisi”. Arriva da un marchio italiano la testimonianza di una grande rinascita, che si traduce nell’apertura di nuovi attesissimi punti vendita.

Stefanel, due punti vendita in apertura

La storia del brand “Stefanel” dura dal 1959, quando il fondatore Carlo Stefanel creò il “Maglificio Piave” a Ponte del Piave, che dal 1980 porta il suo nome. È a questo punto che iniziano gli anni d’oro del marchio in crescita, puntando ad un prodotto di lusso che coniugasse pregio e funzionalità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Benetton apre uno store che promette un viaggio nel Metaverso: cosa dobbiamo aspettarci?

L’affermazione del settore “Fast Fashion” ha contribuito alla discesa del marchio, sprofondato definitivamente in crisi nel 2009. Dopo un piano di rilancio che non ha riconquistato mercato, ed il mancato accordo con i creditori per una cifra di circa 90 milioni di euro, subentra il marchio “OVS” con l’acquisizione.

Risorge finalmente il brand con più di 60 anni si storia, raddoppiando i suoi punti vendita attraverso un’evoluzione dell’identità stilistica. Se da una parte viene mantenuto il livello di qualità che contraddistingue “Stefanel”, dall’altra sono stati rimodulati i costi per le consumatrici, alle quali si propone un marchio rinnovato.

Cambiamento che si traduce prima di tutto nella struttura dei negozi, dove domina l’energia dell’indian pink, un forte richiamo all’anima del progetto, che anticipa già la trasfigurazione delle nuove linee dei capi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Vacanze di Pasqua: tra le mete più gettonate c’è una città del Sud Italia

Prevista l’apertura entro giugno di due nuovi punti vendita là dove tutto è iniziato, per una rinascita a tutti gli effetti dalla celebrazione delle origini. Oderzo e Treviso saranno le nuove vetrine esclusive dell’atteso cambiamento, che genera già “il caso” per la curiosità degli acquirenti.