Una decisione inattesa quella di Adriano Celentano. L’artista argomenta le sue ragione al pubblico. I fan accolgono la notizia con grande tristezza.

Il poliedrico artista milanese ha regalato fino ad oggi indimenticabili performance. Aneddoti, capolavori cinematografici e musicali. Fino a dedicarsi, in questi ultimi periodi, e specialmente grazie alla duttilità dei vari social network di riferimento, a mirate critiche considerazioni sull’attualità.

Adriano Celentano è leggenda. Ma un’ultima presa di coscienza dell’amato Molleggiato, quanto la drastica decisione ad essa relativa, sembrerebbero aver minato non poco la tranquillità dei suoi numerosi fan. “L’Inesistenste“, il cantautore ottantaquattrenne aveva scelto, sin dal suo approdo su Instagram, di lasciarsi riconoscere dal pubblico grazie a questo già iconico soprannome. Ad oggi, però, tale dettaglio si rivelerà non essere più soltanto un caso.

Adriano Celentano ultimo saluto ai fan: la drastica scelta che intristisce

E’ soltanto a poche settimane di distanza dalle sue ultime e più sentite considerazioni, che l’artista sembrava essere sparito dalle piattaforme in rete, generando una lunga serie di scomposti e urgenti interrogativi nel suo vasto numero di follower.

Soltanto oggi il cantautore ha scelto di chiarire le ragioni del suo silenzio. E di esporre pubblicamente quali siano le sue irreversibili intenzioni future.

Dopo aver espresso il suo disaccordo con Bianca Berlinguer ed aver pubblicato i suoi omaggi al gentile portavoce europeo David Sassoli, scomparso prematuramente lo scorso 11 gennaio, e riconosciuto dall’artista come un uomo infinitamente gentile e di una professionalità insostituibile per il suo impegno dimostrato a favore dei valori di solidarietà di cui è stata intrisa la comunità europea, si cimenterà poi in un triste assolo.

Il Molleggiato ha sancito definitivamente in suo addio ai social network, spiegando quanto più nei dettagli le sue motivazioni. “Cari amici Inesistenti! Avrei ancora tante cose da dirvi con i miei video, ma è più forte di me…“, ha tuonato il nato sotto il segno del Capricorno. “Ho deciso, mio malgrado, di non pubblicare più video“.

Il cantautore ha infine chiarito, di fronte allo stupore e alla già latente nostalgia dei suoi fan, che si tratta di una precauzione messa in atto esclusivamente per motivi tecnici. E per i quali, l’artista, sente ora di chiedere scusa al suo pubblico. “Le carte non lo dicono“, scherza pertanto Celentano alleggerendo la tensione: “ma qualcuno giura che il mio secondo nome fosse proprio SYNC… E io non voglio essere fuori SYNC…“