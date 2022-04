Al Bano d’accordo con Romina in tutto e per tutto: “Un matrimonio nella vita è sufficiente”. E la Lecciso?

Al Bano Carrisi, il celebre cantante originario di Cellino San Marco, si è raccontato in un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin durante il talk show di Canale 5 “Verissimo”

Era il 26 luglio 1970. La ricorda benissimo quella data Al Bano Carrisi e lo dice fieramente davanti alle telecamere di Canale 5. Proprio quel giorno, a discapito delle titubanze di tutti (familiari e pubblico), si unì in matrimonio con l’attrice americana Romina Power.

Due mondi diversi che trovarono armonia. Lui grande cantante di origine contadine, proveniente da un piccolo paesino pugliese; lei star emergente, figlia di due icone di Hollywood: Tyrone Power e Linda Christian. Quattro figli insieme, una vita fatta di clamorosi successi in ambito musicale e allo stesso tempo immensi dolori. Poi la separazione avvenuta nel 1999 e il divorzio definitivo sancito nel 2012. Tuttavia, tra i due è rimasto affetto e un’intesa che ha reso possibile la prosecuzione del loro sodalizio artistico.

Al Bano: l’affetto duraturo per Romina e la sua vita con Loredana Lecciso

“Un matrimonio nella vita basta” – a dirlo è Al Bano Carrisi ai microfoni di “Verissimo”, incalzato da Silvia Toffanin riguardo le nozze chiacchierate e mai verificatesi con la sua compagna da oltre 20 anni, Loredana Lecciso, madre dei suoi figli più giovani (Jasmine e Albano junior).

“Io non voglio più vivere l’esperienza del divorzio, l’ho già vissuta e non mi è piaciuta per niente” – ha specificato il cantante di Cellino San Marco. “L’importante è che ci sia un matrimonio mentale” – ha concluso, assicurando il pubblico che per lui esiste eccome.

Non dimentica il passato, i suoi occhi si fanno lucidi ascoltando i ricordi dell’ex moglie che proprio nel medesimo talk show pomeridiano aveva riservato parole dolcissime per la signora Jolanda, la madre di Al Bano, scomparsa all’età di 96 anni nel 2019. “Era come una mamma per me, non una suocera. Ci volevamo bene” – disse la Power.

Al Bano continua a condividere con Romina valori comuni. Proprio riguardo la loro vita, spesso mostrata in maniera distorta sui media, la famosa cantante e attrice si sfogò sui social network: “Spesso si riferiscono a me ed Albano come una ‘soap opera’. Vorrei puntualizzare che noi siamo esseri umani con le nostre sensibilità e le nostre storie individuali”.

Dello stesso avviso l’ex marito; cosciente che ci siano sofferenze ben più gravi, è immerso nella sua verità, ben diversa da quella che appare: “Ogni giorno leggo porcherie. I social la mia vita non la cambieranno”.