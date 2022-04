Andrea Delogu sdraiata a letto è un incanto: quella cosa fa impazzire il web – VIDEO

Andrea Delogu, distesa a letto fa impazzire il web. La chioma indomabile dà quel tocco di rosso per uno spettacolo cromatico d’impatto.

Ogni volta che posta una foto, Andrea Delogu fa sempre centro. La poliedrica artista infatti è sempre impegnata in numerosi progetti ma non dimentica mai il suo pubblico, i suoi sostenitori e riesce sempre a trovare il momento per dire loro grazie. Dopo le foto infiammanti di ieri, la conduttrice ci riprova con uno scatto casalingo.

Dal tenore semplicemente diverso rispetto a quella carrellata di foto scattate durante una cena, l’abito nero dalla scollatura prorompente non hanno lasciato poi così tanto spazio all’immaginazione. Pioggia di commenti intrisi di desiderio. Oggi si trova distesa a letto e… il resto potete solo immaginarlo!

Andrea Delogu sdraiata a letto fa impazzire il web

