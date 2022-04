Belen Rodríguez e Stefano De Martino fanno sognare ad occhi aperti i fan. Un momento intimo postato sui social, diventa virale. Una gioia per tutti.

Una storia che sembra non avere fine, “certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano” cantava qualche anno fa Antonello Venditti. Questa strofa sembra essere stata scritta per Belen e Stefano. Negli ultimi giorni stiamo assistendo ad un vero e proprio miracolo dell’amore.

Sposati nel lontano 2013 Belen e Stefano si separano dopo un po’, dalla loro storia d’amore nasce Santiago. Sia la showgirl argentina che il ballerino e conduttore napoletano, hanno avuto diversi flirt in questi anni. Un tira e molla ed un miscuglio di emozioni e di sentimenti hanno colorato a volte in modo negativo altre in modo positivo, la vita di questi giovani artisti.

Belen pensava di aver trovato finalmente la felicità con l’hair-stylist Antonino Spinalbese, padre della piccola Luna Mari, nata qualche mese fa, ma così non è stato. Ed ecco che ricompare Stefano De Martino, che sembra ancora una volta rapire la bella donzella, si spera, per sempre.

Un momento intimo movimenta la giornata a milioni di fan

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono molto amati dal pubblico italiano, tutti hanno sperato in una loro riappacificazione dopo il lussuoso matrimonio festeggiato in gran stile. Oggi la loro storia d’amore tiene ancora banco su tutte le riviste di gossip ed i rumors si fanno sempre più impetuosi, talvolta incentivati da video che non lasciano spazio alla fantasia.

In un estratto che gira su tik tok, una pagina fan page dei due piccioncini, ha condiviso un momento molto intimo. Stefano dorme placidamente accanto alla bella argentina che riprende la scena, in lontananza Santiago che gioca con un pupazzo. Il video non lascia spazio alla fantasia, è solo realtà: Stefano e Belen sono fatti l’uno per l’altra.

I commenti non si contano, i fan sono felicissimi: “Spero che sia per sempre” scrive qualcuno ed ancora si legge “Tutto questo ci fa sognare”.