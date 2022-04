Carlo Conti: per il noto conduttore la stoccata ancora prima di cominciare. Si parte con la felicità smorzata, ecco perché

Carlo Conti è uno dei presentatori più amati del piccolo schermo. Ogni suo programma è un grande successo ed il pubblico a casa non si perde mai nulla degli appuntamenti che lo vedono protagonista. In tv non lo vediamo da un po’ di tempo ma presto per lui ci saranno delle belle novità.

La notizia ormai circola da un po’ di tempo e adesso c’è anche la data, peccato però che per Carlo non tutto sia partito alla meglio. Ancora prima di partire c’è già chi non accetta la nuova proposta e sul web impazzano le polemiche. Ma cosa sta succedendo nello specifico? Vi raccontiamo tutto.

Carlo Conti, tutto pronto ma.. ecco cosa succede

Carlo Conti sta per tornare in tv con un nuovo programma. La data da segnare è il prossimo 22 aprile alle 21:25 su Rai Uno. Il noto conduttore parte con “The Band”, il nuovissimo talent show dedicato alle band emergenti per farle conoscere al grande pubblico, per sfidarsi tra di loro, senza effettuare però delle eliminazioni, fino all’elezione finale della “Band dell’anno”.

Affianco al presentatore tre grandi nomi dello spettacolo che giudicheranno le performance e l’evoluzione dei gruppi musicali: Gianna Nannini, Carlo Verdone e Asia Argento. Una giuria d’eccezione che sarà affiancata anche da alcuni coach che prepareranno le band prima delle esibizioni: Giusy Ferreri, Federico Zampaglione, Irene Grandi, Marco Masini, Dolcenera, Francesco Sarcina, Rocco Tanica ed Enrico Nigiotti.

Qualcosa di nuovo arriva dunque sul piccolo schermo, Carlo è super carico per questa nuova avventura ma dal web arriva una vera batosta. È stato proprio lui ad annunciare il suo programma ma la reazione di alcuni fan non è stata delle migliori.

Diverse sono state, infatti, le critiche mosse nei confronti del conduttore che si appresterà, secondo alcuni, a proporre solo una minestra riscaldata. C’è poi chi lo attacca dal punto di vista degli ascolti: “Perché no lo fai de sabato…temí la concorrenza 😮😮facile vincere cosi” scrive un utente.

Insomma come sempre chi mette il bastone fra le ruote non manca mai ma i fan entusiasti del nuovo programma di Carlo sono tantissimi e non vedono l’ora di vederlo.