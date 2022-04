Elena Sofia Ricci tornerà a ricoprire i panni di Suor Angela? L’attrice è nel cast di “Che dio ci aiuti” da undici anni, è arrivato il momento di cambiare?

Suor Angela di “Che dio ci aiuti” è uno dei personaggi più amati e noti dal pubblico italiano che da anni si è appassionato alla fiction e non può fare a meno di seguirla. Ma che succederebbe se avvenisse un cambio di rotta da parte di Elena Sofia Ricci, una delle attrici più amate dal cast?

L’attrice fiorentina è impegnata con la fiction da più di undici anni e sarebbe una vera delusione per i fan più appassionati il suo addio che però non è da escludere. Nell’attesa della nuova stagione, non ci resta che scoprire chi continuerà questa esperienza e chi invece ha deciso di salutare il pubblico definitivamente.

“Che dio ci aiuti”, Elena Sofia Ricci ci sarà?

Sono tutti curiosi di sapere se Elena Sofia Ricci tornerà a ricoprire i panni di Suor Angela che da undici anni è una dei protagonisti principali della fiction “Che dio ci aiuti“. La conferma è arrivata qualche giorno fa: l’attrice fiorentina ci sarà.

Lo ha riferito il produttore della serie Luca Bernabei che ha spiegato: “Elena sarà presente dal primo fino all’ultimo episodio”. Inoltre, ha anche affermato che verrà dato più spazio a nuovi personaggi.

Riguardo all’argomento che ha fatto molto discutere il web, Alessandro Cecchi Paone ha voluto dire la sua affermando che per gli attori e i produttori è un onore quando un personaggio di una fiction viene richiesto e amato dal pubblico.

Significa che il lavoro è stato centrato e che quel ruolo sarà insostituibile. C’è però un altro aspetto da non sottovalutare. A lungo andare, per l’artista lo stesso progetto potrebbe trasformarsi in una gabbia dorata con tutte le ripercussioni negative del caso.

Una vecchia regola dello spettacolo, infatti, afferma che bisogna lasciare il proprio posto quando si sta cavalcando l’onda del successo. Quindi, Elena Sofia Ricci avrà fatto la scelta giusta?