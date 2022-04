Chiara Ferragni senza freni: svelata “l’attività” che più le piace fare con Fedez: la FOTO è clamorosa

Chiara Ferragni lascia di stucco i followers con una confessione inedita: svelata “l’attività” che più le piace fare con Fedez…

Sono state settimane durissime per la coppia più amata dal pubblico italiano, che di colpo si è trovata a dover affrontare un problema a dir poco terribile. Fortunatamente, il rapper Fedez è riuscito a sottoporsi tempestivamente ad un intervento chirurgico che gli ha permesso di asportare il tumore al pancreas.

Chiara Ferragni, in queste settimane, è stata la spalla ed il punto di riferimento imprescindibile del cantante. Oltre ad essergli stata accanto in tutte le fasi dell’ospedalizzazione, l’influencer si è dedicata amorevolmente ai figli Leone e Vittoria, ai quali ha cercato di non far pesare l’assenza del papà.

Ora che la famiglia è di nuovo riunita, Chiara e Fedez sono tornati a postare con regolarità all’interno dei rispettivi profili social, palesando tutta la propria sintonia. Addirittura, attraverso l’ultimo post di Instagram, la modella ha svelato ai fan qual è “l’attività” che più le piace fare assieme al marito…

Chiara Ferragni senza freni: svelata “l’attività” che più le piace fare con Fedez: la FOTO

Per vedere la FOTO di Chiara Ferragni, vai su Successivo