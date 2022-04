Elisa Isoardi accoglie l’estate, la scollatura è da urlo: “Con te è sempre magia” – FOTO

Elisa Isoardi, uno scatto con il botto: la conduttrice televisiva bellissima e suadente, il dettaglio delle sue curve entusiasma i fan

Elisa Isoardi, fin dal suo debutto sulle scene nel mondo dello spettacolo, è sempre stata uno dei personaggi più amati. All’esordio a Miss Italia, nel 2000, la notammo subito, tanto è vero che si aggiudicò la fascia di ‘Miss Cinema’.

Nel corso del tempo, si è imposta come personaggio televisivo e conduttrice di grande successo sulla Rai. Dalla sua parte, non solo una bellezza mozzafiato, ma anche un carattere solare e semplice, che ha conquistato tantissimi ammiratori.

Non è un caso che su Instagram conti oltre 600 mila followers. Anche se è da un po’ che Elisa non si vede in tv. Al termine della scorsa annata, non le è stato trovato un posto all’interno del palinsesto. Elisa ha incassato con un po’ di delusione, dedicandosi comunque, nel frattempo, ad alcune delle sue passioni, come quella per i viaggi e per la buona cucina.

Gli ultimi rumours comunque riferiscono che abbia avuto un colloquio con i vertici della rete pubblica, per tornare in onda a partire dall’autunno. Vedremo se tali sviluppi saranno confermati, molti se lo augurano per la 39enne, che gode sempre del sostegno incondizionato dei suoi fan.

Elisa Isoardi, il sorriso che scioglie il cuore e la scollatura ipnotica: una favola da vivere ad occhi aperti

Sarà anche per questo, chissà, che Elisa oggi sfodera uno dei suoi sorrisi più belli e radiosi. Aiuta anche la bella giornata che si è palesata sulla Capitale, un vero e proprio anticipo d’estate che lei accoglie con gioia.

E con un primo piano che non può lasciare indifferenti, con la scollatura a lasciare inevitabilmente il popolo del web senza fiato. Le curve di Elisa non passano mai inosservate, la sua bellezza acqua e sapone se possibile le rende ancora più attraenti.

Tra i tanti commenti e like, qualcuno in particolare le scrive: ‘Con te è sempre incantesimo, magia, meraviglia ,sorpresa, ogni giorno di più perché sei tu la vera estasi‘. Impossibile non essere d’accordo.