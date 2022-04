Gianni Sperti gela il pubblico di Uomini e Donne: “Lui è un gran fxxo”. Boato in studio

Le parole di Gianni Sperti gelano il pubblico di Uomini e Donne: l’opinionista non si era mai espresso in questi termini nei confronti del cavaliere

Il ritorno di Riccardo Guarnieri a Uomini e Donne ha suscitato parecchie reazioni, e tutte completamente diverse l’una dall’altra. Se gli opinionisti Gianni e Tina, al pari dell’ex Ida Platano, si sono mostrati felicissimi di rivederlo, lo stesso non si può dire del cavaliere Armando Incarnato.

Quest’ultimo, con il tarantino, condivide una rivalità che ormai va avanti da parecchi anni. Nel periodo in cui Riccardo e Ida interruppero la loro frequentazione, infatti, la bresciana accettò la corte del tenebroso partenopeo, con il quale si lasciò andare anche ad un bacio.

Durante la puntata in onda oggi, i dissapori mai chiariti tra Guarnieri e Incarnato sono nuovamente tornati alla luce, facendo ripiombare i diretti interessati in un circolo vizioso di insulti e accuse reciproche. Persino gli opinionisti, di fronte alla furia dei cavalieri, si sono sentiti in dovere di prendere posizione.

In particolare, l’ex ballerino Gianni Sperti non ha mancato di esternare a gran voce il proprio pensiero nei confronti di uno dei cavalieri. La reazione del pubblico in studio, davanti alle parole a dir poco inaspettate dell’opinionista, è stata immediata.

Gianni Sperti gela il pubblico di Uomini e Donne: “Lui è un gran fxxo”. Forti reazioni in studio

Con Riccardo Guarnieri al centro studio, le dinamiche di Uomini e Donne non possono far a meno di movimentarsi istantaneamente. Armando Incarnato, incline a commentare tutto ciò che riguarda la dama Ida Platano, non ha mancato di fare delle osservazioni sul cavaliere e sulla sua frequentazione con Gloria.

Il tarantino, di contro, ha riportato a galla un episodio risalente ad oltre due anni fa, quando la sua relazione con Ida stava attraversando una fase complicata. “Tu ti sei sempre messo in mezzo alle situazioni create dagli altri. Lo hai fatto anche con la mia storia“, ha puntualizzato con stizza Guarnieri.

Incarnato, dal canto suo, non è rimasto in silenzio ad ascoltare le accuse del rivale. “Tu e Ida vi eravate lasciati, non mi sono messo in mezzo“, ha specificato il partenopeo, riferendosi alla breve frequentazione avuta con la Platano proprio a seguito della rottura tra quest’ultima e Riccardo.

Anche la dama, che pur sembra provare un sincero affetto per Riccardo, si è trovata a dover confermare le parole di Armando. Chi invece è parso avercela particolarmente con il partenopeo è stato Gianni Sperti, che ormai non sembra più tollerare le incursioni fuori luogo di Armando.

“Non fai altro che metterti in competizione con tutti“, ha sentenziato l’ex ballerino, a dir poco furioso con il cavaliere. Tra Sperti e Incarnato, la lite è proseguita fino al punto in cui il primo, stanco di ascoltare le giustificazioni del partenopeo, è sbottato dicendo: “Ti senti il più bello dello studio ma non lo sei. Riccardo è un gran fxxo!“.

La reazione del pubblico, di fronte allo sfogo dell’ex ballerino, è stata immediata. Dalle sedute si è infatti levato un boato di approvazione nei confronti di Gianni, a dimostrazione del fatto che tutti, in studio, la pensavano come lui.

Armando, sordo alle critiche dei presenti, ha continuato a sostenere le proprie ragioni. “A me della competizione non me ne frega nulla“, ha chiosato il cavaliere, che indubbiamente, nel corso dei prossimi appuntamenti, tornerà a stuzzicare il suo storico rivale.