Guendalina Tavassi, in costume rende l’Isola bollente: bikini strepitoso – FOTO

Guendalina Tavassi più in forma e scatenata che mai, all’Isola dei Famosi è mattatrice assoluta e conferma un fascino esplosivo

Protagonista annunciata dell’Isola dei Famosi alla vigilia della partenza del programma, Guendalina Tavassi sta confermando in pieno tutti i pronostici che si facevano su di lei. La showgirl si sta rivelando uno dei personaggi più attivi, seguiti e tifati del reality.

Era facilmente prevedibile tutto questo, alla luce del fatto che anche nelle precedenti esperienze nei reality Guendalina aveva lasciato il segno. Un decennio fa, con il Grande Fratello prima e con l’Isola dei Famosi poi, si era guadagnata rapidamente la fama a livello nazionale per il suo carattere vulcanico ma anche per il suo fascino illegale.

Il ritorno sull’Isola sta seguendo la falsariga della prima esperienza. Questa volta, Guendalina non corre da sola, ma con il fratello Edoardo. La coppia è arrivata con ritardo in mezzo agli altri naufraghi, per completare la quarantena. Ma l’attesa è stata ripagata e i fan si stanno godendo la loro beniamina al massimo della forma, dentro e fuori.

Guendalina Tavassi, il bikini è illegalità pura: scollatura incontenibile, i fan sognano ad occhi aperti

Era facilmente prevedibile anche il fatto che Guendalina sarebbe stata una delle bellezze al top dell’edizione di quest’anno dell’Isola. E infatti gli scatti che arrivano dall’Honduras sono davvero superlativi, istantanee di una sensualità abbacinante.

L’ultima immagine in bikini è a dir poco esplosiva. Fisico dalle curve maestose quello di Guendalina, vertiginosa scollatura a risaltare in primo piano e le forme sinuose dei fianchi a completare il tutto. In una parola, semplicemente irresistibile.

L’ammirazione dei fan è come sempre totale e incondizionata e piovono like e complimenti dappertutto. Guendalina si candida già da ora come una delle possibili vincitrici dell’Isola, il supporto degli ammiratori potrebbe risultare determinante.