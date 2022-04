“Il Paradiso delle Signore”, i medici vuotano il sacco: il crollo di Vittorio

Il Paradiso delle Signore: Vittorio sta trascorrendo dei giorni davvero molto difficili. Il motivo della sua tristezza? Ovviamente, Beatrice in ospedale…

Vittorio ha deciso di informare la famiglia del suo atelier che ha chiamato un luminare per curare Beatrice, che si trova ancora in coma. La ragazza, purtroppo, non da assolutamente segnali di ripresa. Ferdinando, intanto, ha pensato bene di dichiararsi a Ludovica, ma lei ha una situazione ancora piuttosto incerta con Marcello. Nel frattempo, Flora crede che ci saranno degli sviluppi nella sua storia con Umberto, ma lui ha intenzione di dimostrare ad Adelaide di tenere a lei.

Tornando a Vittorio, invece, Dante ha deciso di affrontarlo: l’uomo vuole rivendicare il suo diritto a stare vicino a Beatrice, essendo molto innamorato di lei. Vittorio, però, non gli crede e lo accusa di aver usato la cognata solo per i suoi obiettivi. Nel frattempo, Stefania riceve un biglietto da Marco in cui le scrive che la aspetterà in piazza tutte le sere alle sette, e intanto Gemma sarà ancora convinta di poter riconquistare il suo amore.

Il Paradiso delle Signore: il crollo di Vittorio per via di Beatrice

Adelaide mette Umberto di fronte a un aut aut e lui si allontana definitivamente da Flora. Ludovica, invece, vuole accompagnare la sua mamma in America, ma questo per Fiorenza e anche per Flavia potrebbe essere un grande problema. Infatti, mentre Beatrice giace ancora incosciente nel letto d’ospedale, Vittorio è costretto a prendere una decisione drastica: cedere il marchio “Paradiso delle Signore” a Dante. Ovviamente, però, alle sue condizioni.

Nel frattempo, i medici non danno buone notizie riguardo a Beatrice: non hanno affatto dei buoni pronostici sulla sua ripresa. Per questo motivo, Vittorio si ritrova ad avere un crollo emotivo. Anche Dante va a trovarla in ospedale, disperato. Nel frattempo Flora potrebbe riceve una telefonata che cambierebbe tutta la sua vita e le darebbe una fuga dai suoi problemi sentimentali.