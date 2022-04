“Il Volo”, uno dei tre tenori ha strani pensieri: il motivo lascia senza parole

I fan in apprensione per uno dei cantanti de “Il Volo”. C’è una foto che mette ansia e fa agitare chi li segue da sempre. Ecco perché

C’è chi ha conservato gelosamente il biglietto dal 2020 e non vede l’ora di sfruttarlo finalmente e chi si è aggiunto in queste settimane acquistando i ticket per le nuove date inserite. Parliamo dell’attesissimo tour de Il Volo. Dopo lo stop imposto dalla pandemia i tre tenori tornano sul palco in estate con un calendario fittissimo di appuntamenti, in Italia e all’estero.

Da sempre acclamatissimi, oggi i ragazzi de Il Volo sono più attesi che mai sul palco dopo una lunga assenza come quella degli ultimi due anni. I fan scalpitano per vedere finalmente dal vivo e vivere con loro le grandi emozioni della musica.

Per fortuna grazie ai social Piero, Gianluca e Ignazio sono rimasti in contatto con i loro follower che non gli hanno tolto gli occhi di dosso nemmeno per un attimo. Ecco perché si sono accorti che uno di loro ha strani pensieri.

“Il Volo”: il cantante pieno di pensieri. Ecco chi è dei tre

I ragazzi che “Il Volo” sono famosissimi in tutto il mondo con milioni di fan che stravedono per loro. Nonostante la loro giovane età hanno sempre saputo tenere a bada il successo e la popolarità ritagliandosi quel pezzettino di privacy che per loro è essenziale.

Negli ultimi tempi certamente Gianluca Ginoble, il bello del gruppo, è quello che si è esposto maggiormente sui social. Prima gli scatti con la sua fidanzata, poi il cambio look con capelli lunghi e senza barba. In ultimo la foto che ha fatto preoccupare un po’ i suoi fan.

“Overthinking” scrive a corredo dell’ultimo scatto pubblicato il cantante che vediamo in macchina, con l’aria un po’ pensierosa. Guarda fuori dal finestrino e si porta la mano alla bocca. C’è qualcosa che lo preoccupa?

Come sempre i fan sono amorevoli nei suoi confronti ed uno fra tutti gli scrive: “Si vede che sei pensieroso ultimamente. Goditi tutto quello che puoi a piene mani. Non vediamo l’ora di rivederti su un palco con i ragazzi, dopo questi due anni di pandemia che ci hanno costretto a stare lontani da voi, dalla musica e da tutto quello che c’è di più bello in questo mondo”.